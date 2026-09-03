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Les Tamagotchi se transforment désormais en bijoux

Stephanie Vinzens Traduction : traduction automatique 3/9/2026

À l'occasion de son 30e anniversaire, le Tamagotchi devient plus petit que jamais : ce jouet culte est désormais disponible sous forme de bague. Il y a toutefois un hic.

Si vous avez déjà négligé votre Tamagotchi par le passé, voici peut-être le rappel dont vous avez besoin : Bandai propose désormais cet animal de compagnie numérique sous la forme d'une bague. Ainsi, non seulement il vous accompagne partout, mais il reste également toujours à portée de vue.

La bague Tamagotchi est disponible en trois couleurs.

Source : Bandai

Le plus petit Tamagotchi jamais créé

La bague Tamagotchi est lancée à l’occasion du 30e anniversaire de ces jouets cultes et, selon le fabricant Bandai, le plus petit modèle fonctionnel de ce type à ce jour – surpassant même les versions compactes « Mini » et Nano. Contrairement à ces derniers, la bague est en outre équipée d’un écran couleur.

Malgré la minuscule taille de l’écran, ces petits animaux virtuels peuvent, comme d’habitude, être nourris, soignés et divertis. Pour cela, 30 personnages différents issus des 30 ans d’histoire de la franchise Tamagotchi sont disponibles. Les trois boutons (factices) emblématiques situés sous l’écran sont d’ailleurs purement esthétiques. L’appareil se commande à l’aide de deux boutons latéraux.

Le plus petit Tamagotchi à ce jour.

Source : Bandai

La bague est disponible en trois combinaisons de couleurs : rose et blanc nacré, bleu clair et or, ainsi que noir et argent. Elle est réglable et, selon le fabricant Bandai, s'adapte aux tailles de bagues japonaises 10 à 14, ce qui correspond approximativement aux tailles européennes 52 à 55. Le Tamagotchi se recharge dans une station de recharge de couleur assortie, qui sert également de présentoir. Il n’y avait pas assez de place pour une batterie amovible dans ce format mini.

Bandai

Pas encore disponible à l'international

Le prix de la bague s'élève à 7 700 yens, soit environ 40 francs suisses. La campagne de précommande actuelle se poursuit jusqu’au 6 octobre 2026, à moins que le quota maximal de commandes ne soit atteint avant cette date. La livraison des appareils est prévue pour avril 2027 – un délai d’attente assez long.

Vous êtes néanmoins en train de fixer l'écran avec des yeux en forme de cœurs et vous avez déjà sorti votre portefeuille ? Alors voici la grande déception : cette nouveauté est actuellement proposée en exclusivité au Japon par Premium Bandai. On ignore pour l’instant si la bague sera officiellement disponible à l’international ultérieurement.

La bague Tamagotchi n’est malheureusement vendue qu’au Japon pour le moment.

Source : Bandai

Pourtant, cette idée pourrait bien connaître un immense succès. Après tout, mettre délibérément la technologie en avant en tant qu’accessoire est une tendance qui s’impose depuis un certain temps déjà dans le monde de la mode. Parallèlement, l’esthétique ludique des années 2000 – et avec elle l’engouement pour les produits rétro – persiste. Et j’oserais même affirmer qu’il n’y a guère de manière plus contemporaine de se laisser aller à la nostalgie qu’avec une bague Tamagotchi au doigt.

En attendant, vous trouverez ici de nombreux Tamagotchis au format classique de pendentif.

Photo d’en-tête : Bandai

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