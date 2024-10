Les smartwatches Huawei pourront bientôt payer sans fil via NFC

Huawei corrige la plus grande faiblesse de ses montres intelligentes : Bientôt, vous pourrez payer sans contact avec les wearables via NFC. Malheureusement, il y a quelques restrictions.

Le paiement sans contact est une fonction de base pour la plupart des montres intelligentes. Vous pouvez charger votre carte de crédit sur la montre intelligente et l'utiliser pour régler votre facture à n'importe quel terminal NFC. C'est pratique car vous n'avez pas besoin de sortir votre portefeuille ou votre smartphone de votre poche. Vous avez toujours la montre à portée de main.

Disponible uniquement pour les montres les plus récentes

Les smartwatches de Huawei ne pouvaient pas faire cela jusqu'à présent. Suite au conflit commercial qui oppose la Chine et les Etats-Unis depuis maintenant cinq ans , le fabricant chinois a eu du mal à trouver une alternative à Google Pay. En effet, Huawei n'a plus le droit d'utiliser ce service.

En décembre 2024, Huawei déploie donc une mise à jour qui permet de payer via NFC. Mais pour l'instant, cette mise à jour ne concerne que la série GT-5 et l'Ultimate Green Edition récemment présentées. On ne sait pas si d'autres modèles seront ajoutés plus tard.

Il y a d'autres restrictions : Pour l'instant, la fonction de paiement n'est utilisable que si vous avez couplé la Watch à un téléphone Android. Les utilisateurs d'iPhone devront attendre le premier semestre 2025.

Payer via un service complémentaire

Le paiement sans contact fonctionne via l'application "Quicko Wallet". Celle-ci est proposée par un fournisseur de services financiers polonais, mis en place avec des fonds de l'UE.

Vous ne pouvez donc pas simplement utiliser votre carte de crédit existante, mais vous devez créer une nouvelle Mastercard virtuelle prépayée chez Quicko. Celle-ci peut ensuite être utilisée sur la montre via l'application. Votre propre carte de crédit ne sera alors utilisée que pour alimenter le compte Quicko. Les virements bancaires, comme ceux de Revolut par exemple, ne sont pas encore possibles pour le moment.

Quicko est une sorte de Revolut polonais.

Source : Quicko

Les coûts supplémentaires ne sont pas clairs. Certes, il n'y a pas de frais pour la carte de crédit virtuelle ou pour l'ouverture d'un compte. Mais des frais d'un pour cent sont prélevés en cas de paiement dans une devise étrangère. Il s'agit d'un taux très bas en comparaison, habituellement de 1,2 à 2,5 pour cent. Mais le chargement du compte via sa propre carte de crédit est déjà partiellement payant. Et on ne sait pas encore si la monnaie de départ est le zloty polonais ou l'euro. Mais les paiements en Suisse seraient en tout cas payants.

Que Huawei améliore enfin ses montres, toujours très convaincantes lors des essais, en y intégrant le paiement NFC est très encourageant. Mais la voie choisie ressemble pour l'instant à un pis-aller. Le communiqué de presse laisse de nombreuses questions en suspens - auxquelles Huawei n'a pas encore répondu malgré les demandes qui lui ont été adressées.