La Huawei Watch GT 5 Pro présentée : Huit coins et un écran rond

Huawei a présenté la dernière génération de sa smartwatch GT. Les GT 5 et GT 5 Pro sont désormais octogonales et devraient avoir un GPS plus précis que leurs prédécesseurs.

Huawei lance une version bleue de la Watch GT 5 (Pro) en tant que nouvelle variante de couleur. La raison en est que Huawei a identifié le bleu comme la couleur tendance actuelle sur le marché des montres. Les smartwatches sont disponibles en deux tailles, la version Pro étant plus robuste et offrant des fonctionnalités supplémentaires.

La Huawei Watch GT 5 Pro réalise des ECG en plongée ou sur un terrain de golf

La GT 5 (Pro) existe en version grande avec un boîtier de 46 millimètres. L'écran AMOLED mesure 1,43 pouce de diamètre. Les petites variantes ont chacune un écran AMOLED de 1,32 pouce et leurs boîtiers mesurent 41 millimètres (Watch GT 5) et 42 millimètres (Watch GT 5 Pro). La résolution est de 466 × 466 pixels. Il en résulte de légères différences en termes de densité de pixels, mais avec 352 et 326 ppi, l'affichage est d'une grande netteté.

Huawei ne propose la Watch GT 5 qu'avec un boîtier en acier inoxydable. Pour la Watch GT 5 Pro, vous pouvez choisir entre des variantes en titane et en céramique. Selon Huawei, la Pro est également la première smartwatch à être certifiée IP69K, ce qui signifie qu'elle peut résister à des jets d'eau chaude. Le fabricant annonce une profondeur de plongée de 50 mètres.

Dans les deux montres, Huawei utilise de nouvelles antennes GPS qui devraient assurer une localisation encore plus précise. Ainsi, les données de mesure de vos activités sportives ne devraient plus présenter de valeurs aberrantes. Si vous voulez suivre votre position sur la montre, consultez de nouvelles cartes en couleur.

Deux autres variantes de la Huawei Watch GT 5 (Pro).

Source : Michelle Brändle

Avec l'application Health de Huawei, les smartwatches devraient en outre pouvoir remplacer le compteur de vélo. Du moins, il existe un nouveau mode qui permet d'afficher les données actuelles de la montre sur le smartphone - qui est bien sûr idéalement placé sur le guidon pour cela - lorsque vous faites du vélo. Au total, la GT 5 (Pro) peut suivre plus de 100 sports.

Huawei équipe la Watch GT 5 (Pro) de son système TruSense, qui comprend différents capteurs. Ainsi, les montres mesurent entre autres la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et surveillent le sommeil. La version Pro dispose également d'un bouton qui vous permet de réaliser un ECG. Toujours sur la Watch GT 5 Pro, vous trouverez de nouveaux modes pour le trail running, la plongée libre jusqu'à 40 mètres de profondeur et le golf.

Les deux modèles disposent d'un clavier complet qui vous permet de répondre aux messages Messenger via leur écran.

L'autonomie de la batterie semble prometteuse, mais elle devrait finalement dépendre fortement de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les petites versions des GT 5 et GT 5 Pro devraient tenir jusqu'à 7 jours, les grandes versions jusqu'à 14 jours.

Huawei Watch Ultimate Fairway Green

En même temps que la Watch GT 5 (Pro), Huawei a présenté une nouvelle variante de couleur de sa smartwatch haut de gamme. La Watch Ultimate est désormais disponible en "Fairway Green". Les principales différences par rapport aux modèles précédents sont le nouveau design et l'ajout des fonctions de golf. Plus de 15.000 terrains de golf dans le monde entier devraient pouvoir être joués avec la montre. Elle est en outre adaptée à la plongée jusqu'à 100 mètres de profondeur et reçoit la fonction "Outdoor Expedition". Cela comprend de nouvelles cartes topographiques avec des courbes de niveau, la possibilité d'importer des itinéraires et d'être guidé vers des points de repère.

La Watch Ultimate est verte.

Source : Huawei

Prix et disponibilité

La Huawei Watch GT 5 et la GT 5 Pro sont disponibles dès maintenant. Les montres sont disponibles dans différentes combinaisons de matériaux de boîtier et de bracelets, ainsi que dans les deux tailles mentionnées. En voici une sélection:

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 Pro

La Huawei Watch Ultimate Fairway Green coûte 899 euros et n'est pas encore disponible chez nous. Mais comme nous avons les anciens modèles, cela ne devrait être qu'une question de temps.