Les rumeurs sur le smartphone doublement pliable de Samsung se précisent

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 14/11/2025

Le 5 décembre, Samsung devrait présenter son smartphone pliable à deux charnières. Actuellement, de plus en plus de détails filtrent sur ce smartphone qui se déplie à la taille d'une tablette.

Ces derniers mois, Samsung a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il travaillait sur un smartphone en trois parties. Aujourd'hui, Evan Blass, un expert du secteur, a publié de nombreux détails sur le smartphone https://x.com/evleaks/status/1988869805181382773.

Un smartphone de 6,5 pouces devient une tablette de 10 pouces

Parmi les informations que Blass laisse filtrer, il y a le nom du smartphone : Samsung Galaxy Z TriFold. Le tri désigne les trois éléments mobiles et non la quantité de pliages possibles. Une fois replié, l'appareil devrait disposer d'un écran de 6,5 pouces avec une luminosité de 2600 nits. Une fois déplié, il devient une tablette avec un écran tactile de 10 pouces. Avec 1600 nits, l'écran intérieur est légèrement plus sombre.

Les trois sections devraient avoir des épaisseurs différentes, respectivement de 3,9 et 4,0 et 4,2 millimètres. Une fois replié, le Z TriFold devrait mesurer 12,1 millimètres. Il serait donc légèrement plus fin que le Huawei Mate XT.

Samsung aurait équipé son smartphone-tablette hybride d'un appareil photo de 200 mégapixels. Si cela s'avère exact, il s'agit probablement de l'appareil photo déjà utilisé comme caméra principale sur les Galaxy S25 Ultra et S25 Edge.

Blass parle également d'un chipset Snapdragon non précisé et d'une batterie de 5437 mAh qui devraient être utilisés dans le Galaxy Z TriFold.

Lancement en décembre?

Le 5 décembre 2025, nous pourrions avoir une certitude sur la configuration du dernier smartphone de Samsung. Ce jour-là, le groupe devrait présenter l'appareil en Corée du Sud - et il se pourrait qu'il ne soit disponible pour la première fois que dans ce pays. Avec un prix d'environ 3000 dollars, ce n'est pas non plus quelque chose qui va se retrouver spontanément sous le sapin de Noël.

