Le smartphone doublement pliable de Huawei devient une tablette de 10 pouces

Huawei a constaté que ses précédents smartphones pliables étaient trop petits une fois dépliés. C'est pourquoi le Mate XT devient une tablette de 10 pouces.

Suite à plusieurs photos "accidentellement" fuitées, Huawei a présenté le Mate XT Ultimate Design. Le smartphone plié dispose de trois écrans et de deux charnières. Il triple ainsi sa taille en se dépliant pour atteindre le format tablette.

Un smartphone avec trois tailles d'écran

Une fois replié, le Mate XT est un smartphone classique avec un écran de 6,4 pouces - juste un peu plus épais et plus lourd. Il mesure alors 12,8 millimètres et pèse 298 grammes. Vous pouvez choisir de ne déplier le Foldable qu'une seule fois. Vous disposez alors d'un écran de 7,9 pouces. Si vous le dépliez complètement, vous tenez une tablette de 10,2 pouces dans la main. La résolution est alors de 3184 × 2232 pixels. Le rapport largeur/hauteur est donc de 16:11 et le ratio écran/corps est de 92 pour cent.

A la différence des smartphones pliables courants, il n'y a pas d'écran à l'arrière. Grâce au mécanisme de pliage, le Mate XT a un écran continu avec deux emplacements de pliage. Selon le fabricant, il est robuste, stable et a été testé en détail. Huawei habille le dos de cuir.

Orientation variable et zoom optique

Selon Huawei, le Mate XT est le premier appareil pliable à disposer d'une ouverture variable. Pour la caméra principale de 50 mégapixels, vous pouvez choisir entre f/1.4 et f/4.0. Cependant, Huawei est actuellement le seul fabricant à proposer cette option sur ses smartphones.

Malgré un nouvel écran, Huawei ne lésine pas sur l'appareil photo.

Source : Huawei

Ajoutons à cela un appareil photo ultra grand angle et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels chacun. Les focales converties en petit format - 24 mm, 13 mm et 125 mm - donnent un zoom optique d'environ 5,5x. En numérique, il est possible d'obtenir un grossissement de 50x. La caméra frontale fournit des selfies de 8 mégapixels.

Equipé pour le marché chinois

Le Huawei Mate XT est équipé de 16 gigaoctets de mémoire vive. Pour la mémoire interne, le fabricant laisse le choix entre 256 ou 512 gigaoctets et 1 téraoctet. Le système d'exploitation utilisé est HarmonyOS 4.2. L'absence de services Google devrait être moins gênante en Chine qu'en Europe. Huawei ne donne aucune indication sur le chipset intégré, mais a récemment misé sur des puces Kirin maison. Il prend en tout cas en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2

La batterie est répartie par Huawei dans les trois éléments du Mate XT.

Source : Huawei

La batterie du Mate XT a une capacité de 5600 mAh. Le smartphone consomme jusqu'à 66 watts en charge via le port USB-C - et jusqu'à 50 watts sans fil avec le chargeur approprié.

Le Mate XT peut se connecter au réseau satellite chinois Tiantong lorsqu'il n'y a pas de réseau mobile disponible au sol.

Des millions de précommandes

En Chine, Huawei vend le Mate XT Ultimate Design à partir de 19.999 renminbi. Cela représente environ 2500 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Avec les droits de douane, les taxes et autres frais, je m'attends à un prix d'environ 3000 euros - si le smartphone arrive un jour en Europe. Le fabricant ne s'est pas encore exprimé à ce sujet et ne vendra le smartphone qu'en Chine à partir du 20 septembre. Mais il y rencontre un certain succès. Le premier jour, à l'heure où nous publions cet article, plus de 4,3 millions de précommandes ont été enregistrées.