Les rats jouent à "Doom" - nouveau avec AMOLED incurvé et bouton de tir

Martin Jud Traduction : traduction automatique 16/12/2025

Depuis 2021, les rats sont entraînés à courir tout droit dans Doom. Aujourd'hui, la version 2 apporte un nouveau matériel : un écran AMOLED incurvé, un bouton de tir et une plus grande liberté de mouvement.

L'objectif de «Rats Play Doom» est d'entraîner des rats dans un environnement virtuel à l'aide d'une configuration VR spécialement conçue à cet effet et d'étudier leur comportement. Plus précisément, comment les animaux peuvent associer des mouvements complexes à des stimuli virtuels - une approche qui est également pertinente pour les neurosciences et la compréhension des processus d'apprentissage. Le projet a été initialement créé en 2021 en utilisant du matériel open source en tant qu'expérience privée du neuroingénieur Viktor Tóth. Mais il s'est depuis développé pour devenir une équipe à vocation scientifique.

La première version était très limitée : les animaux se déplaçaient sur une sphère en rotation libre à travers un niveau spécialement adapté «Doom 2»- un simple couloir, tout droit, sans embranchement ni action de tir. Ils ont été récompensés par de l'eau sucrée. Avec la nouvelle version, l'équipe a considérablement amélioré le matériel. Désormais, les rats peuvent non seulement courir, mais aussi tirer - et recevoir un feedback lorsqu'ils se heurtent à un mur.

Nouveau matériel, nouveau gameplay «»

La deuxième version de la configuration comprend une sphère tournant librement comme tapis roulant, un écran AMOLED incurvé avec un champ de vision de 180 degrés et un levier mécanique comme bouton de tir. Le nouvel écran incurvé devrait permettre une plus grande immersion, c'est-à-dire une plongée plus profonde dans l'enfer.

L'installation - ici encore sans l'écran VR et le bouton de tir.

Source : Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

Des capteurs détectent les mouvements et les transmettent au jeu. Le logiciel fonctionne sur un PC, un Raspberry Pi connecté contrôle les capteurs et le système de récompense qui distribue de l'eau sucrée. Un système de souffle d'air est également nouveau : si le rat se cogne virtuellement contre un mur, il sent un doux courant d'air à l'extrémité de son museau - et peut changer de direction au lieu de se contenter de marcher tout droit.

Comportement des rats

Les animaux sont placés dans un harnais de maintien au-dessus de la sphère. De là, ils se déplacent avec leurs pattes et transmettent leurs pas dans le jeu. Des récompenses sont attribuées pour les actions souhaitées, comme désormais la navigation ou les tirs réussis. Selon les développeurs, l'entraînement se fait sans intervention physique, uniquement par le mouvement, le feedback et la récompense.

La question de savoir si «Doom» est le meilleur choix de jeu pour les rats reste ouverte.

Source : Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

On ne sait pas dans quelle mesure les invasions de démons ont un impact sur la psyché des animaux. De plus, les rats ne vont pas très loin dans le jeu. Ils peuvent courir et tirer, mais ils ne comprennent évidemment pas «Doom». Il ne s'agit pas de vaincre les démons de manière tactique, mais de faire en sorte que les animaux associent certains mouvements à des soldes dans le jeu.

Photo d’en-tête : Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

