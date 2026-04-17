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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 18/4/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (11/04 au 18/04).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Agefield High», «Metro 2039», «Anno 117 : Pax Romana - Prophecies of Ash».

Beaucoup de plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Metro 2039» - un peu de post-apocalypse ?

Le prochain chapitre du jeu de tir d'horreur arrive - et il est sacrément beau. Enfin, aussi «beau» que peuvent l'être les paysages post-apocalyptiques sales et contaminés par le nucléaire (je trouve ça joli - mais j'aime aussi l'odeur de l'essence).

Le studio de développement ukrainien 4A Games nous gratifie de deux vidéos. Une bande-annonce cinématique et un showcase de 15 minutes. Dans cette dernière, les esprits créatifs derrière «Metro 2039» prennent la parole et donnent un aperçu du développement.

Date : Hiver (nucléaire) 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Pines» - we have «Alan Wake» at home

Je suis un homme simple, il est facile de m'appâter. Si une bande-annonce «Twin Peaks» dégage des vibrations, elle est ajoutée à la liste. Et il n'y a pas plus d'inspiration évidente pour «Twin Peaks» que pour la vidéo d'annonce de «The Pines». Par sa proximité avec l'œuvre de Lynch, ce jeu d'horreur à la troisième personne rappelle aussi inévitablement «Alan Wake». Ce qui a été montré ne soutient pas encore la comparaison directe avec le spectacle d'horreur surréaliste de Remedy. Mais je ne veux pas juger trop vite, car il se peut qu'il reste encore un peu de temps avant la sortie du jeu.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«DragonSword : Awakening» - Nouvelle naissance

Ok, à proprement parler, cette bande-annonce de «DragonSword : Awakening» n'est pas une nouvelle annonce. En effet, «DragonSword» a déjà été présenté comme un jeu de gacha à la «Genshin Impact» et «Wuthering Waves». Suite à un conflit conjugal entre l'éditeur Webzen et le studio Hound 13, le jeu a été complètement remanié. Pas de free-to-play, pas de gacha-gugus, pas de pression de la part de l'éditeur - le studio veut publier lui-même le jeu de rôle. Je leur souhaite bonne chance et espère que la transformation sera réussie.

Date: juillet

Paraît sur : PC

«Ascenders : Beyond the Peak» - Escalade et casse-tête

Les jeux d'escalade sont à la mode. «Ascenders : Beyond the Peak» adopte cependant une approche différente de «Cairn» ou «Jusant». Cette aventure de roguelite se joue au tour par tour. Cela donne l'impression que le jeu ressemble plus à un jeu de puzzle. Trailer cool, concept cool!

Date : Troisième trimestre 2026

Lancement sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Ace Combat 8 : Wings of Theve» - Coup d'œil en coulisses

L'un de mes jeux les plus attendus de 2026 nous offre un autre regard sur les coulisses. Divers développeurs expliquent les nouveautés auxquelles les fans peuvent s'attendre. J'ai hâte de me retrouver dans le cockpit virtuel.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Agefield High» - le «Bully» du petit homme?

Il ressemble un peu à «Bully», commandé chez Temu. Le principe me plaît, mais le design des personnages et les animations me font douter de la qualité de cette aventure scolaire en monde ouvert.

Date : été 2026

Publication sur : PC

«Phantom Blade Zero» - Wuxia dans la gueule

Le jeu d'action ultra-rapide «Phantom Blade Zero» donne un nouvel aperçu de son processus de développement. Pour le système de combat, le studio s'est inspiré de véritables styles de combat chinois - et les a enregistrés par motion capture.

J'ai joué au jeu à la Gamescom et je l'ai adoré. Vous pouvez lire mes impressions dans cet article sur les points forts :

Guide Nos jeux préférés vus à la Gamescom cette année par Philipp Rüegg

Date : 9 septembre

Lancement sur : PS5, PC

«Sol Shogunate» - setting super cool

J'adore quand les jeux fusionnent des styles et des genres apparemment incompatibles. C'est le cas de «Sol Shogunate» - probablement le premier «Samurai Space-Opera» ever. Un décor japonais féodal avec des samouraïs dans l'espace ? J'ai envie de m'injecter ce mélange génial en intraveineuse dès maintenant. Malheureusement, je dois encore patienter un peu, car il n'y a pas encore de date de sortie.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Anno 117 : Pax Romana - Prophecies of Ash» - 🌋

Le jeu de construction dans la Rome antique d'Ubisoft reçoit sa première extension majeure. Dans «Prophecies of Ash», vous devez construire une ville sur une île volcanique. «What could possibly go wrong ?» demande le narrateur dans la bande-annonce. Eh bien, je peux imaginer quelques scénarios.

Vous pouvez lire notre critique du jeu principal ici:

Critique Test du jeu « Anno 117 » : bâtissez la Rome antique de vos rêves par Samuel Buchmann

Date : 23 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fortnite - Save the World» - maintenant gratuit

Avant la folie Battle Royale, «Fortnite» était un jeu de tir PvE payant. Aujourd'hui, le mode de jeu original «Save the World», tombé dans l'oubli, a droit à une seconde chance en tant que variante free-to-play.

Date: dès maintenant

Lancement sur : toutes les plateformes possibles et imaginables

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