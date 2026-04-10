Nouveautés + tendances 9 1

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 11/4/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 04/04 au 11/04).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Fléau des reptiles», «No Man's Sky : Xeno Arena», «Iron Front Express».

Bien du plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été récemment annoncés.

«Alkahest» - Fantasy-Melee

Meilleur combat au corps à corps, graphismes atmosphériques, bande-son entraînante. La bande-annonce de «Alkahest» met de bonne humeur.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Starve Elsewhere» - Survivez!

La célèbre série de jeux «Don't Starve» est de retour avec un nouvel épisode. La bande-annonce laisse entendre que le studio de développement Klei Entertainment reste fidèle à lui-même et poursuit le concept de gameplay de manière cohérente. Parmi les nouveautés, on trouve des mondes de jeu au design vertical ainsi que de nouveaux biomes avec leurs propres conditions climatiques.

Date: ? ??

Publication pour: PC

«Game of Thrones : Dragonfire» - «Do you guys not have phones ?»

Un nouveau jeu «Game of Thrones»? Yay ! Mais ne vous réjouissez pas trop vite. La bande-annonce cinématographique est certes belle, mais derrière se cache un jeu free-to-play pour Android et iOS. Étrange.

Date: ? ??

Lancement pour: Android, iOS

«Ironfront Express» - Train après train

Notre communauté adore les trains (pourquoi d'ailleurs ?), alors je vous donne des trains. La bande-annonce de «Ironfront Express» séduit par son humour, son style graphique cohérent et son gameplay chaotique.

Date: ? ??

Publication pour: PC

«Code Rapid» - Mechs et ballons

Les jeux de Mech semblent revenir à la mode. Ces dernières années, les fans de robots géants ont déjà été gâtés avec quelques titres de haut niveau («Armored Core», «Mech Warrior 5», «Super Robot Wars Y»). La bande-annonce de «Code Rapid» semble également prometteuse - même si l'univers du jeu semble encore un peu austère.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Fléau des reptiles» - oui, c'est un nouveau jeu

L'esthétique rétro est également très en vogue dans le monde du jeu vidéo en ce moment. «Scourge of the Reptiles» a un aspect délicieusement pixelisé et rétro avec ses modèles pseudo-3D pré-rendues. Le titre est un jeu de rôle tactique qui se déroule dans un monde fantastique rempli de magie et de dinosaures.

Date : T3 2026

Lancement sur : PC

«Intravenous 3» - Pixel-Stealth

En parlant de rétro, «Intravenous 3» promet, selon le trailer «, une action furtive descendante dans le style classique de la NES». Eh bien, pour un titre NES, le jeu semble définitivement trop beau. Je ne connais pas les deux précédents, mais ce que je vois me plaît beaucoup.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Forza Horizon 6» - Prologue

Le studio de développement Playground Games montre dans la dernière bande-annonce de «Forza Horizon 6» ce que vous allez vivre dans le prologue déjanté. Vous pouvez lire mes premières impressions sur le jeu ici:

Date : 19 mai

Paraît sur : Xbox Series X/S, PC - plus tard sur PS5

«Windrose» - eARRRRRRly Access

Les pirates, ça marche à tous les coups. N'est-ce pas ? Oui, sans aucun doute. Surtout quand la bande-annonce est accompagnée d'une bande-son shanty aussi géniale. «Windrose» est un jeu d'aventure et de survie en JcE dans lequel vous pouvez laisser libre cours à vos fantasmes de pirate les plus fous. Et, surprise : l'accès anticipé débutera bientôt. Très bientôt.

Date : 14 avril

Lancement sur : PC

«Castlevania : Belmont's Curse» - pour l'anniversaire, beaucoup de sang

«Castlevania» est de retour, youpi ! La nouvelle bande-annonce donne un aperçu du gameplay et révèle des informations de fond passionnantes de la part de l'équipe de développement. Le titre sortira cette année, pour le 40e anniversaire de la série.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«State of Decay 3» - un signe de vie des Undead Labs

Le jeu d'horreur et de survie «State of Decay 3» a été initialement annoncé en 2020. La nouvelle bande-annonce annonce un test en alpha play. Cliquez ici pour vous inscrire. La date de sortie du jeu n'est pas encore claire.

Date: ? ??

Paraît sur : Xbox Series X/S, PC

«Valor Mortis» - encore plus de morts-vivants

Une prémisse folle : Vous êtes un soldat mort de l'armée de Napoléon qui revient d'entre les morts et doit combattre d'autres morts-vivants. S'il vous plaît quoi ?! Le jeu est censé être un Soulslike à la première personne - la bande-annonce donne un premier aperçu du gameplay badass. Oh Mon Dieu!

Date : fin 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«No Man's Sky : Xeno Arena» - «Pokémon» dans l'espace

«No Man's Sky» est un invité permanent de la revue hebdomadaire des bandes-annonces. Le studio de développement Hello Games n'a de cesse de sortir des mises à jour spectaculaires, et ce gratuitement ! Le nouveau DLC propose des combats au tour par tour avec des aliens que vous avez capturés auparavant. En d'autres termes, «Pokémon» dans l'espace.

Date: dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cyberpunk 2077» - nouvelles fonctionnalités sur la PS5 Pro

«Cyberpunk 2077» semble plus beau que jamais (du moins dans le monde des consoles) avec une mise à jour gratuite pour la PS5 Pro. CD Projekt Red promet la prise en charge de l'upscaler d'IA PSSR, de meilleurs effets de ray tracing et jusqu'à 90 images par seconde. Du travail propre!

Date: dès maintenant

Lancement sur: PS5 Pro

«Shinobi : Art of Vengeance - Sega Villains Stage DLC» - plus de méchants

Le magnifique jeu d'action 2D de Sega ose les crossovers absurdes avec ce nouveau DLC. Des méchants d'autres franchises de Sega apparaissent soudainement dans le monde de «Shinobi». Par exemple, Eggman de «Sonic» ou Majima de «Yakuza». Öh oui, pourquoi pas.

Critique "Shinobi : Art of Vengeance" : La nostalgie rencontre les compétences ninja par Rainer Etzweiler

Date : dès maintenant

Publication sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Pillars of Eternity» - Le temps de la réflexion

Obsidian offre un nouveau mode de combat au tour par tour à un classique du jeu de rôle vieux de onze ans, «Pillars of Eternity». Pourquoi ? Parce qu'ils savent le faire.

Date : dès maintenant

Paraît sur : PC

«Cairn : On the Trail» - Encore plus d'escalade

Le magnifique jeu d'escalade «Cairn» s'enrichit d'une magnifique extension. Et le meilleur, c'est qu'elle est gratuite.

Date : été

Lancement sur: PS5, PC

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