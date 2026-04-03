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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 4/4/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 28/03 au 04/04).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Tour de France 2026», «Mortal Shell 2», «Rogue Stradale».

Cette semaine, la rédaction n'était pas à la recherche des œufs de Pâques, mais plutôt des meilleurs trailers de jeux vidéo et des plus importants. Comme toujours, nous avons soigneusement sélectionné pour vous des perles parmi le flot d'annonces et de mises à jour.

Alors, faites une pause dans votre chasse aux œufs de Pâques, rangez votre lapin en chocolat et laissez-vous inspirer. Amusez-vous à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Des jeux nouvellement annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Tour de France 2026» et «Pro Cycling Manager 26»

Chaque année, la marmotte du cyclisme nous dit bonjour. L'éditeur Nacon et le développeur Cyanide Studio annoncent dans la bande-annonce deux jeux d'un coup. «Tour de France 2026» sortira sur consoles et PC. La plus grande nouveauté est le passage à l'Unreal Engine 5 et l'utilisation d'effets météorologiques dynamiques qui vous rendront la vie difficile sur le circuit.

«Pro Cycling Manager 26» ne sort que sur PC et ne propose que des améliorations mineures par rapport à l'année dernière. Dans l'article intégré ci-dessous, vous pouvez voir ce que Kim, notre cycliste de la rédaction, pense de la simulation de l'année dernière :

Critique Tactique, timing, triomphe : comment j'ai aidé Marc Hirschi à remporter l'étape du Tour de France par Kim Muntinga

Date : 4 juin

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«He Who Watches» - mal

Vous vous frayez un chemin dans un labyrinthe à l'aide d'un arc et de flèches. Le twist surprenant : vous pouvez changer la gravité à tout moment. Ainsi, vous marchez soudainement le long des murs ou des plafonds pour résoudre des énigmes. Cela rappelle un peu les donjons de «Zelda». Une idée délicieusement créative pour un jeu - même si la bande-annonce me donne déjà un peu la nausée avec tous ces changements de direction.

Date: 2026

Paraît sur : PC

«Rogue Stradale» - La pelouse dans les mondes de la BD

Je ne sais pas pourquoi, mais la bande-annonce de «Rogue Stradale» m'intrigue. Alors que d'autres jeux de course misent sur des graphismes et une physique réalistes, ce titre indépendant va délibérément dans la direction opposée. Un graphisme de bande dessinée coloré et minimaliste avec une sensation de course arcade exagérée et ultra-rapide. La vidéo me rappelle les vieux jeux des années zéro - et je dis cela comme un compliment.

Date: ???

Publication pour: PC

«Box Room» - inutile mais génial

Un jeu pour votre bibliothèque Steam. Vous concevez votre salle de jeu, la décorez avec des posters et des produits dérivés de vos jeux préférés et exposez votre collection de jeux. Plutôt cool, même si complètement inutile.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Echoes of Aincrad» - plus de détails sur l'histoire

Le dernier épisode de la série «Sword Art Online» offre un aperçu approfondi de l'histoire. Vous incarnez un joueur qui joue à un jeu. Cela semble étrange, mais c'est ainsi. Plus précisément, un VRMMORPG. Le problème est que si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie. J'adore ce genre de méta-histoire.

Date : 10 juillet

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mortal Shell 2» - premier gameplay

La suite du sombre Action-RPG «Mortal Shell» donne pour la première fois un aperçu de son gameplay badass dans une nouvelle bande-annonce. Mon point fort : le système Fast Travel absolument inutile et dramatique mais sacrément cool à minute 7:50.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Zero Parades : For Dead Spies» - c'est pour bientôt

«Zero Parades : For Dead Spies» est le nouveau jeu du studio derrière «Disco Elysium» - ou ce qui reste du studio. La bande-annonce révèle pour la première fois une date de sortie concrète - même si ce n'est que pour PC. Les joueurs PS5 devront encore patienter un peu.

Date : 21 mai

Lancement sur : PC, puis PS5

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Arc Raiders : Flashpoint Update» - nouvelle nourriture d'extraction

Les studios Embark fournissent régulièrement du nouveau contenu à la base de fans de «Arc Raiders». La mise à jour «Flashpoint» promet du nouveau contenu, des armes, des ennemis et diverses optimisations. La bande-annonce de cette mise à jour est également visible.

Date: dès maintenant

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Peak : Play It Your Way Update» - la communauté a parlé

La bande-annonce de mise à jour de «Peak» montre ce que la communauté du jeu d'escalade absurde souhaite : plus de possibilités de réglage. Désormais, vous pouvez organiser vos expéditions exactement comme vous le souhaitez. Vous ne voulez pas voir d'araignées dégoûtantes ? Désactivez les. Vous voulez moins de Fall Damage ? Pas de problème. Le nom de la mise à jour, «Play It Your Way», n'est pas qu'une promesse en l'air.

Date: immédiate

Paraît sur : PC

«PUBG : Battlegrounds - Unbound» - nouveau mode de jeu avec de nouveaux modes de jeu

Avec «Unbound», PUBG Corporation annonce un nouveau mode de jeu pour le jeu de tir qui a maintenant presque dix ans. Ce mode devrait accueillir d'autres modes (hein ?), permettant des réglages et un gameplay plus expérimentaux. Cela commencera en avril avec une invasion extraterrestre à Miramar. Il sera suivi en mai par un mode de braquage de banque. Tout cela semble un peu... sans concept ?

Date: avril, mai

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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