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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 21/3/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (14/03 au 21/03).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Bus Bound», «Saros», «Adorable Adventures».

Qu'est-ce que vous voulez cette semaine ? Dans le récapitulatif des bandes-annonces du moment, j'ai notamment en solde : un jeu d'arcade surprenant, du pixel art de toute beauté, un mélange génial de mécaniques de jeu 2D et 3D et de grosses mises à jour de blockbusters AAA déjà sortis.

Si vous ne trouvez rien à ajouter à votre wishlist, vous devriez vous trouver un nouveau hobby. Bonne visite!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Cyberpunk 2077 : Chrome Rush» - en route pour l'arcade

Quoi ?! un nouveau jeu «Cyberpunk»? Oui, mais pas comme vous le pensez. «Cyberpunk 2077 : Chrome Rush» est un jeu physique d'arcade-combat de Unis Games. Montez sur une moto stylée et faites la course avec d'autres Chooms dans une salle d'arcade. Toutes sortes d'armes à distance et de corps à corps sont utilisées dans les courses. Vous pouvez choisir parmi quatre pistes issues du monde de «Cyberpunk 2077», huit motos et sept personnages prédéfinis.

Date: ???



«Dark Scrolls» - pas de faute de frappe

Non, je ne voulais pas écrire «Dark Souls». Le nouveau jeu de Doinksoft («Gunbrella», «Gato Roboto») s'appelle en fait «Dark Scrolls» et offre des graphismes rétro-pixel délicieusement nostalgiques. Du point de vue du jeu, vous pouvez vous attendre à une action-plateforme musclée dans une structure de roguelite. Si le jeu est trop hardcore pour vous seul, vous pouvez vous lancer dans la mêlée avec des amis.

Date: ???

Publication sur : Switch, PC

«Ritual Tides» - le potentiel est là

La bande-annonce de «Ritual Tides» me laisse perplexe. J'adore le design artistique et l'ambiance sonore effrayante. De classe mondiale ! Mais le framerate me laisse sceptique. Mais bon, après tout, il n'y a pas encore de date de sortie concrète. Espérons donc que les studios Vertpaint pourront travailler tranquillement sur ce titre d'horreur.

Date: ???

Paraît sur: PC et consoles

«Funnel Runners» - dans l'œil du cyclone

Un concept passionnant : dans ce jeu de survie en coopération, les tornades sont vos plus grands adversaires. Vous vous battez pour survivre dans une ville abandonnée et tentez de vous échapper d'une manière ou d'une autre de cet enfer venteux.

Date : 2e trimestre 2026

Lancement sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Saros» - Caractéristiques PS5

La sortie de l'exclusivité PS5 «Saros» approche à grands pas. Le studio Playstation Housemarque est à l'origine de ce bullet-hell, qui a déjà livré un hit sur la console avec «Returnal». Dans la nouvelle bande-annonce, vous découvrirez les fonctionnalités de la PS5 que le jeu utilise.

Date : 30 avril

Lancement sur: PS5

«Fresco» - j'aime les jeux avec des idées créatives

Vous explorez d'anciennes ruines égyptiennes. Vous jouez le rôle d'un archéologue et d'une peinture murale qui s'anime. Lorsque vous résolvez des énigmes, vous passez constamment de la perspective 3D à la perspective 2D. Quelle bonne idée - cela me rappelle un peu les sections 2D de «Super Mario Odyssey».

Date: 2e trimestre 2026

Lancement sur : PC

«Obey the Insect God» - ???

Je ne sais pas quoi écrire sur cette bande-annonce, si ce n'est que c'est tellement trash que ça en devient génial.

Date : 10 avril

Lancement sur : PC

«Atmosfar» - les îles volantes

Un jeu de survie en monde ouvert dans lequel vous échouez sur une planète inconnue. Avec votre vaisseau spatial, vous explorez un paysage rempli d'îles flottantes et vous vous équipez contre des tempêtes de sable et des orages mortels. L'accès anticipé devrait bientôt commencer.

Date: 2e trimestre 2026

Lancement sur : PC

«Adorable Adventures» - espèce de petit sanglier, tu

Oh mon Dieu, comme c'est mignon ! Vous incarnez Boris, un petit sanglier, et vous explorez un parc animalier. J'aime Boris. Je tuerais pour Boris. Il faut que j'aie Boris.

Date : 30 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cat Parents» - même moi qui suis un homme à chien, je craque

Avec ce jeu de chat mignon, vous deviendrez vous aussi une Cat Lady folle. Vous devez parcourir le quartier pour sauver autant de chatons que possible. Ensuite, vous devrez nourrir ces boules de poils et leur construire un foyer confortable. C'est bien connu, je suis un homme à chien - mais ces petits busis me font craquer moi aussi.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Bus Bound» - ça a l'air étonnamment bien

Des jeux de simulation de niche, il y en a désormais comme des grains de sable. J'ai toujours pensé que la plupart d'entre eux étaient des shovelwares et avaient l'air d'être de la merde. En conséquence, je ne voulais même pas cliquer sur la bande-annonce de «Bus Bound». Je suis content de l'avoir fait. Incroyable - ce jeu a l'air sympa ?! Vais-je devenir un chauffeur de bus virtuel ?

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Marathon» - Contenu de fin de jeu

Bungie passe aux choses sérieuses et invite tous les joueurs de «Marathon» à se rendre dans les cryo-archives de l'UESC Marathon. C'est dans ce compartiment du vaisseau spatial qui donne son titre au jeu que les colons étaient autrefois plongés dans un sommeil profond lors de leur voyage à travers les étoiles. Vous y trouverez une disposition labyrinthique, des énigmes à résoudre et des forces de l'UESC extrêmement agressives.

Important : les archives cryogéniques ne sont accessibles que le week-end. De plus, votre runner doit être au minimum de niveau 25, vous devez avoir débloqué les six factions et la valeur minimale de votre loadout doit être de 5000 crédits.

Pour en savoir plus sur le thème «Marathon», consultez ces articles:

Point de vue Le monde de « Marathon » est beaucoup trop beau pour un FPS d’extraction par Domagoj Belancic

Date: dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Starfield : Free Lanes & Terran Armada» - «Starfield 2.0»?

«Starfield» franchit une nouvelle étape importante et atterrit sur PS5. Dans le même temps, Bethesda publie une mise à jour fondamentale de l'épopée de science-fiction. Malgré d'importants changements, beaucoup de choses restent (malheureusement) inchangées.

Vous trouverez tous les détails dans mon aperçu :

Date : 7 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6 Season 2 Nightfall» - Tirer dans le noir

La deuxième des trois extensions de la saison 2 est arrivée. L'attraction principale est la nouvelle carte orientée infanterie «Hagental Base» et un mode à durée limitée «Nightfall». Avec ce dernier, la nouvelle map est plongée dans l'obscurité et les lunettes de vision nocturne deviennent un équipement indispensable à la survie.

Date: dès maintenant

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ready or Not : Boiling Point» - Action in Los Sueños

Le jeu de tir militaire ultra-réaliste «Ready or Not» bénéficie lui aussi d'une mise à jour payante. Une attaque terroriste a plongé la ville de Los Sueños dans le chaos. Vous faites régner la loi et l'ordre en tant que membre d'une unité spéciale. Cool : les hôtes de lobbies multijoueurs qui possèdent le DLC peuvent aussi lancer les nouvelles missions avec des joueurs qui n'ont pas le DLC.

Date : dès maintenant

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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