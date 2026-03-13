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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 14/3/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 07/03 au 14/03).

En Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Nekome : Nazi Hunter», «Yoshi and the Mysterious Book», «Samson».

Voici de la nouvelle nourriture pour votre wishlist. Cette semaine encore, la rédaction vous a concocté de nombreuses nouvelles annonces ainsi que des mises à jour de bandes-annonces de jeux déjà présentés. Nous vous souhaitons une bonne visite.

Les nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Little Nightmares VR : Altered Echoes» - l'horreur douce d'une nouvelle perspective

«Little Nightmares» et la réalité virtuelle. Une combinaison à laquelle je n'aurais jamais pensé. Je suis curieux de voir comment et si l'atmosphère particulière des jeux peut être traduite en VR. Il est temps que je dépoussière mon PS VR2.

Date : 24 avril

Lancement sur : PS VR2, Meta Quest, Steam VR

«The Legend of California» - yeeehaaw

Vous manquez «Red Dead Redemption»? Dans «The Legend of California», vous pouvez également réaliser vos fantasmes du Far West - seul ou avec d'autres cow-boys et cow-girls, au choix.

Date:???

Paraît sur: PC

«Pickmon» - en speedrun vers le procès

Dans le trailer d'annonce de «Pickmon», le studio de développement Pocketgame a dû se poser la question : «Comment pouvons-nous être poursuivis par Nintendo le plus rapidement possible ?»

Si les développeurs sont vraiment sérieux ? Bien qu'il existe une page Steam, je doute fort que cette déclaration de faillite créative piquée au vol voie un jour le jour. Pour en savoir plus sur cet étrange projet, consultez cet article :

Nouveautés + tendances "Pickmon" vole encore plus effrontément Pokémon que "Palworld". par Debora Pape

Date: ???

Paraît sur: PC

«The 9th Dragon» - Combattre dans un décor voxel

Ce joli jeu de voxels se déroule dans la mythique Kowloon Walled City à Hong Kong dans les années 80. En tant que policier, vous vous frayez un chemin à travers un monde souterrain rempli de gangs, de violence et de corruption.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«There are Millions of Goblins» - pas mal de gobelins

J'adore les titres de jeux qui décrivent brièvement et sèchement ce dont il s'agit dans le jeu. Dans le cas présent, il s'agit de millions de gobelins que vous écrasez avec votre véhicule mortel.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Project Shadowglass» - wow

Excusez mon langage, mais : merde, ça a l'air génial. Et en plus, le gameplay furtif classique. Je suis tombé amoureux.

Date: ???

Paraît sur: PC

«The Super Mario Galaxy Movie» - Assez maintenant

Oui, je sais. Ce n'est pas une bande-annonce de jeu. Mais c'est ma liste et je fais ce que je veux. Juste avant la sortie, Nintendo montre une dernière bande-annonce du nouveau film Mario. Je ne l'ai pas regardée parce que les bandes-annonces du premier film en disaient déjà beaucoup trop. Pour tous les fans courageux et résistants aux spoilers, amusez-vous bien!

Date: 1er avril



«Yoshi et le Livre Mystérieux» - si mignonssss

Dans le nouveau film Mario, Donald Glover reprend le rôle de Yoshi. Je me demande s'il fera également une apparition dans «Yoshi and the Mysterious Book». Le dernier titre avec les dinosaures colorés ( ?) montre de nouvelles impressions sur le système de jeu expérimental. Vous rencontrez des personnages amusants et débloquez de nouvelles capacités en interagissant avec eux. Cela vous permettra d'accéder à des sections de niveaux auparavant inaccessibles. Pour la première fois, la bande-annonce révèle également une date de sortie pour le jeu Switch 2.

Date : 21 mai

Paraît sur: Switch 2

«The Boys : Trigger Warning» - Héros VR

Dans ce jeu VR, vous obtenez des super-pouvoirs et organisez le chaos dans le monde de «The Boys». Des acteurs de la série sont présents : Laz Alonso (Mother's Milk), Jensen Ackles (Soldier Boy), Colby Minifie (Ashley Barrett) et P.J. Byrne (Adam Bourke).

Date : 21 mai

Lancement sur : Switch 2

«Samson» - pas ce que vous pensez

À première vue, il rappelle les jeux à monde ouvert comme «GTA». Mais en réalité, «Samson» est un drame criminel linéaire qui met l'accent sur la conduite et la baston. Vous vous battez pour survivre dans une ville impitoyable remplie de criminels et vous essayez de rembourser vos dettes d'une manière ou d'une autre. Le studio Liquid Swords a été fondé par Christofer Sundberg, anciennement chez Avalanche Studios (entre autres : «Just Cause»).

Date : 8 avril

Lancement sur : PC

«Clive Barker's Hellraiser : Revival» - Pinhead est de retour

Le premier jeu de la série de films d'horreur. Dans cette vidéo, vous découvrirez les coulisses du jeu de survie et d'horreur. Cool : le «vrai» Pinhead, Doug Bradley, joue aussi.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nekome : Nazi Hunter» - Tuer des nazis

Voici à quoi pourrait ressembler «Inglorious Basterds» en tant que jeu. Vous incarnez une victime du régime nazi dont la famille a été assassinée. Sanglant, stylé, cool.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Terrible Lizards» - L'horreur autrement

Ce jeu d'horreur adopte une approche rafraîchissante. D'autres représentants du genre limitent généralement fortement votre mobilité pour créer une atmosphère effrayante. Dans «Terrible Lizards», vous êtes un maître du parkour qui court et saute dans tous les sens comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le fait que les ennemis soient de drôles de monstres dinosaures rend le jeu encore plus intéressant à mes yeux.

Date: été

Lancement sur : PC

«Descent of Lunaris» - tout à fait old-school

Vous avez envie de jouer comme avant ? «Descent of Lunaris» est un Dungeon Crawler classique. Vous enquêtez sur une base lunaire remplie de drôles de bestioles extraterrestres. Une démo est disponible sur Steam.

Date: 2026

Paraît sur : PC

«Deep Rock Galactic : Rogue Core» - le spin-off arrive bientôt

Le spin-off Roguelike de «Deep Rock Galactic» obtient pour la première fois une date de sortie dans la nouvelle bande-annonce. Enfin presque - ce n'est qu'une date d'early access. L'autre spin-off de «Deep Rock Galactic», «Survivor», montre dans une autre bande-annonce une nouvelle extension pour le jeu Reverse-Bullet-Hell.

Date : 20 mai (accès anticipé)

Lancement sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Dave the Diver - In the Jungle DLC» - en route pour la jungle

Le plongeur David est de retour. Cette fois-ci, le plongeur grassouillet se retrouve dans la jungle. La nouvelle bande-annonce de ce DLC très attendu apporte également une date de sortie.

Date: 18 juin

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Fortnite» - Sauvez le monde!

Avant que le mode Battle Royale n'explose sur «Fortnite», les joueurs et joueuses s'amusaient à tirer sur des hordes de monstres dans le mode «Save the World». Ce dernier sera désormais disponible en version free-to-play à partir du 16 avril.

Date : 16 avril

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Helldivers 2» - en route pour les tranchées

La nouvelle obligation de guerre «Helldivers 2» est destinée à tous ceux qui veulent sortir leurs guerres intergalactiques des tranchées. Entre autres, le lance-flammes lourd «B/FLAM-80 Kremator», l'hybride lance-flammes-pistolet-mitrailleur «SMG/FLAM-34 Heizer», le canon de mortier à gaz «<A/GM-17» et le «G-48 Gigagranate» vous attendent.

Date : 17 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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