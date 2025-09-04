Nouveautés + tendances 2 0

Les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine (29/08 au 05/09)

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 5/9/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 29 août au 5 septembre) dans le monde du jeu.

Trop de jeux, trop de bandes-annonces, trop peu de temps. Chaque semaine, les éditeurs publient des centaines de vidéos passionnantes. Pour que vous n'ayez pas à fouiller dans toutes ces bandes-annonces, nous nous en chargeons pour vous. Voici les perles que nous avons sélectionnées avec la plus grande prudence

Qu'il s'agisse d'une nouvelle annonce ou d'une mise à jour d'un jeu existant. Qu'il s'agisse d'un jeu AAA ou d'un secret indépendant. Voici un aperçu des meilleurs trailers de la semaine (du 29/08 au 05/09).

«Nioh 3»

Le troisième volet tant attendu de la série de jeux d'action-RPG de samouraïs coriaces présente un nouveau boss via IGN. Le combat contre le «Tiger of Kai» semble comme d'habitude très intense. «Mais Nioh 3» ne doit pas se contenter de proposer ce à quoi on est habitué, il doit aussi explorer de nouvelles voies. Ainsi, pour la première fois, il y aura un monde de jeu ouvert et deux styles de combat différents (samouraï et ninja) entre lesquels vous pourrez passer de manière transparente.

Quand: 2026

Lancement sur : PS5, PC



«007 First Light»

«Hitman»-Le studio de développement IO Interactive montre pour la première fois des scènes de gameplay non coupées du prochain «James Bond»-Jeu «007 : First Light». Le jeu a l'air d'être un mélange d'action bombastique entre «Uncharted» et «Hitman». Vous pouvez lire nos impressions de la Gamescom dans cet article.

Quand: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC



«Mewgenics»

Une vidéo de gameplay de 50 minutes est-elle encore un «Trailer»? Je ne pense pas. Pourtant, je dois l'inclure dans la liste. Notamment parce que l'esprit créatif derrière «Mewgenic» n'est autre qu'Edmunc McMillen. Il a déjà travaillé sur des jeux comme «Super Meat Boy», «The Binding of Isaac» et «The End is Nigh». Sa nouvelle œuvre est un roguelike dans lequel vous élevez des chats que vous envoyez dans des combats au tour par tour.

Quand : 10 février 2026

Sortira pour : PC\N

«Skyblivion»

«Skyblivion» est un remake non officiel de «The Elder Scrolls IV : Oblivion» dans le moteur de «The Elder Scrolls V : Skyrim». L'équipe de développement ne s'est pas découragée malgré le récent remake officiel de «Oblivion». La nouvelle vidéo montre les 15 premières minutes du jeu. La sortie de ce projet de fan est prévue pour cette année.

Quand: 2025

Paraît pour : PC



«Yooka-Replaylee»

Avec «Yooka-Laylee» (2017), le studio de développement Playtonic Games voulait faire revivre les plateformes 3D classiques de l'ère N64. Cela a fonctionné plus mal que bien. Aujourd'hui, le projet a une seconde chance avec «Yooka-Replaylee». Les défauts de gameplay de l'original ont été éliminés et les graphismes ont été retravaillés. Avec la nouvelle bande-annonce, il y a aussi une date de sortie.

Quand: 9 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC/p>

«Dino Run 2»

Connaissez-vous encore «Dino Run»? Un jeu flash de 2008 dans lequel vous incarnez un dinosaure et courez à travers des niveaux à défilement latéral pour échapper au «Doomwall». Aujourd'hui, ce jeu culte a une suite. Vous pouvez soutenir le développement du jeu avec le projet Kickstarter.

Quand: ???

Publié pour : PC



«Australia Did It» (nouvelle annonce)

Un nouveau projet du développeur indépendant Rami Ismael. Celui-ci a précédemment travaillé sur des jeux tels que «Ridiculous Fishing» ou «Nuclear Throne». Le jeu vise à combiner des éléments de différents genres pour créer une nouvelle expérience de jeu. Un peu de Reverse Bullet Hell à la «Vampire Survivors», une pincée de Tower Defense et de stratégie au tour par tour. Cool!

Quand: ???

Paraît pour : PC



«Mars Attracts»

Souvenez-vous du classique de Tim Burton absolument génial et déjanté «Mars Attacks !»? Bientôt, il y aura un jeu qui se déroulera dans l'univers du film. Dans celui-ci, vous construisez un parc d'attractions sur Mars. Les principales attractions sont des humains enlevés que vous exposez comme des animaux dans un zoo ou que vous utilisez dans des expériences brutales.

Quand: Accès anticipé à partir du 16 septembre

Lancement sur : PC\N

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







