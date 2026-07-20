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Les écrans LG installent automatiquement une application publicitaire

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 20/7/2026

Une application diffuse des publicités aux propriétaires d'écrans LG et dispose d'autorisations système étendues. Suite à un shitstorm, LG fait partiellement marche arrière.

Sous Windows 10 et 11, l'«, « LG Monitor App Installer » (» ), semble s'installer automatiquement via Windows Update et les métadonnées des périphériques, et vous affiche des publicités. Et ce, sans que vous y ayez expressément consenti. Suite à de vives critiques, LG retire ces contenus publicitaires, mais des réserves de fond subsistent.

D'après les recherches menées par «Gamers Nexus» et des témoignages concordants sur Reddit, une fenêtre contextuelle faisant la promotion d'un essai gratuit de McAfee s'affiche après un redémarrage. Dans certains cas, d’autres programmes LG sont également recommandés. Cette fenêtre s’affiche par-dessus d’autres contenus sur le bord droit de l’écran et réapparaît à chaque démarrage, même si vous sélectionnez l’option « Ne plus afficher «»».

Point particulièrement préoccupant : selon le Microsoft Store, l’application dispose de l’autorisation d’ «utiliser toutes les ressources système». Elle ne s’exécute pas dans un bac à sable UWP, mais avec les mêmes droits qu’un programme Win32 classique. En théorie, cela inclut l’accès en lecture et en écriture aux fichiers et au registre, l’accès aux périphériques ainsi qu’à la connexion Internet. LG a ainsi également accès à la localisation GPS, aux informations sur l’appareil et à toutes sortes d’autres données. Rien n’indique que LG en fasse usage. Mais le simple fait que cela soit possible suscite l’indignation.

Ces modèles sont concernés

Tout cela ressemble à du « bloatware » proposé par les fabricants de PC, mais à un tout autre niveau. La plupart des cas documentés proviennent des États-Unis. En Allemagne également, des utilisateurs ont signalé l’installation non sollicitée de l’application. Toutefois, celle-ci n’affiche pour l’instant aucune publicité dans ce pays. Ce n’est pas étonnant : dans l’UE, une telle pratique serait probablement illégale en raison des obligations de consentement et de transparence. «Gamers Nexus» a reproduit ce comportement avec le LG 34GX900A-B. Mais des modèles plus anciens sont également concernés. Des signalements correspondants ont été formulés par des utilisateurs possédant les écrans suivants :

34GX900A-B

45GX950A-B.AEU

32GS95UE-B

39GX950B

27GP83B-B

27GN800

LG 32GS95UE-B

LG 27GN850-B

L'installateur d'applications LG Monitor peut être désinstallé ou désactivé dans les paramètres de démarrage automatique. Une solution plus durable consiste à désactiver les téléchargements d'applications liés à l'appareil via l'éditeur de stratégies de groupe («Empêcher le téléchargement automatique d'applications associées aux métadonnées de l'appareil»).

LG renvoie au cadre officiel de prise en charge matérielle de Microsoft. L'installation automatique serait depuis 2024 et vise à faciliter l’accès aux outils d’affichage. Suite à de vives critiques, LG a supprimé les contenus publicitaires McAfee, comme l’a indiqué l’entreprise dans un communiqué à «PC Welt». Le préjudice d’image est toutefois déjà fait. Et ce n’est pas la première fois. En ce qui concerne les téléviseurs , LG diffuse depuis 2024 des publicités au bout d’un certain temps, lorsque l’appareil reste suffisamment longtemps en mode économiseur d’écran.

Photo d’en-tête : LG

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