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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (11.10-16.10.2026)

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 17/10/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 11 au 16 octobre).

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

Bonne lecture et bon ajout à vos listes de souhaits !

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Squadron 42»

«Squadron 42», le volet solo de «Star Citizen», a enfin une fenêtre de sortie. Après plus de deux ans d'un silence suspect autour du jeu, la nouvelle bande-annonce intitulée «The Oat» devrait rassurer de nombreux fans. Cloud Imperium Games a mis le paquet sur le casting : Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill et Andy Serkis sont de la partie. Cela semble prometteur, mais la bande-annonce déborde tellement de patriotisme qu'elle ne m'attire pas du tout.

Date : 2e trimestre 2027

Sortie sur : PC

«Metro 2039»

Les jeux «Metro» ont toujours été visuellement fantastiques. Avec «2039», nous retournons dans les souterrains pour la quatrième fois. Notre collègue Phil a été extrêmement impressionné par la démo à la Gamescom. Il a été particulièrement subjugué par le niveau de détail de la post-apocalypse.

Date : 4 février 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«There are No Ghosts at the Grand»

Chasser les fantômes la nuit, gérer un hôtel le jour ? Le concept du jeu semble étrange, mais ce n'est pas une nouveauté. La bande-annonce de présentation montre ces deux activités qui constituent le cœur du jeu. En parallèle, en tant que protagoniste Chris David, vous pouvez également explorer la ville. Par exemple, visiter une île, faire du bateau, jouer au golf ou au football. Un mélange bizarre qui pourrait bien fonctionner.

Date : Accès anticipé en décembre 2026

Sortie sur : Xbox Series, PC

«Hela: of Mice & Magic»

Après de nombreux reports, le jeu en coopération devrait enfin sortir le 1er décembre, et une démo est disponible dès maintenant. Vous incarnez une souris courageuse, fidèle compagnon animal d'une gentille sorcière. Lorsque la sorcière tombe malade et que sa magie s'affaiblit, elle ne peut plus protéger seule les terres environnantes. C'est maintenant à vous et à d'autres minuscules compagnons souris de prendre la relève, d'explorer la nature sauvage et d'aider à rétablir l'équilibre du monde. Pour moi, fan de jeux en coopération, c'est un incontournable.

Date : 1er décembre 2026

Sortie sur : Xbox Series, PC

«Phantom Blade Zero»

Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin vous défouler dans «Phantom Blade Zero». Avant cela, les développeurs de S-Game vous montrent comment faire. La nouvelle bande-annonce montre le combat contre «The Hunt». Le jeu devrait être un régal pour les amateurs de blocages et de contres.

Date : 29 octobre 2026

Sortie sur : PS5, PC

«The Wolf Among Us»

À quel point «The Wolf Among Us» était-il génial ? Et à quel point ai-je été déçu quand la suite n'est jamais arrivée ? Et à quel point ai-je été enthousiaste quand Telltale Games a annoncé non seulement la suite, mais aussi un remaster du premier volet ? La réponse à tout cela : énormément ! Dans la nouvelle bande-annonce, les développeurs donnent un aperçu du développement du remaster.

Date : 29 octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2, PC

«Guns of Eschaton»

Le jeu de tir d'action « soulslike » à la première personne – qui invente ces termes ? – reçoit une date de sortie dans la dernière bande-annonce. Dans le jeu, vous vous frayez un chemin à travers un monde western apocalyptique. Ça a l'air génial, mais pourra-t-il se démarquer des autres jeux de tir ? Au moins, il y a de la coopération.

Date : 8 décembre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«No Rest for the Wicked»

J'ai adoré les jeux «Ori». «No Rest for the Wicked» ne m'a pas convaincu jusqu'à présent. Le lancement imminent de la version 1.0 ne changera probablement rien à cela. Pour les fans, ce sera tout de même une grande fête. Dans la bande-annonce de présentation, les développeurs montrent le nouveau système de classes. Moon Studios remplace les anciens attributs par 362 traits. De plus, six factions sur Isola Sacra ainsi que des boss attendent les joueurs à la sortie.

Date : Mars 2027

Sortie sur : PS5, PC

Bandes-annonces pour de nouveaux contenus de jeux déjà sortis

Ces jeux ont déjà été publiés, mais reçoivent de nouveaux contenus.

«Anno 117: Pax Romana»

Voici un nouvel aperçu de l'extension «Dawn of the Delta». Ici, nous partons en Égypte, vers les pyramides. Vous ne les construisez pas vous-même, car elles étaient déjà en place bien avant les Romains. Elles semblent fonctionner comme un monument classique dans Anno 117. Les pyramides se trouvent à un point fixe, mais vous devez lancer un énorme projet de construction tout autour. Le but est de restaurer les pyramides dans leur état d'origine.

Date : déjà sorti

Sortie sur : PC

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

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