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L'Epic Games Launcher arrive sur Linux, mais pas encore « Fortnite »

Martin Jud Traduction : traduction automatique 9/11/2026

Le lanceur Epic Games est disponible en version préliminaire pour Linux. Cela facilitera à l'avenir l'accès à leur bibliothèque Epic pour les utilisateurs de Steam Deck, par exemple, car les outils tiers ne seront plus nécessaires. Cependant, "Fortnite" reste exclu en raison des obstacles liés à l'anti-triche.

Les utilisateurs de Linux peuvent dès maintenant essayer une version préliminaire du lanceur Epic Games. Actuellement, celle-ci prend officiellement en charge Ubuntu et Debian, et Fedora devrait suivre sous peu. Comme le rapporte le portail spécialisé GamingOnLinux en se référant à une annonce officielle, Epic prévoit également de prendre en charge SteamOS, CachyOS et Omarchy. Les plans visent ainsi l'ensemble de l'écosystème Linux. Il n'y a cependant pas encore de date de sortie officielle.

Pour les possesseurs de Steam Deck, c'est tout de même une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, ils devaient se tourner vers des outils tiers comme le Heroic Games Launcher pour installer leurs jeux achetés sur l'Epic Store. À l'avenir, le client officiel s'en chargera dès que l'autorisation pour la console portable de Valve sera accordée. Les jeux eux-mêmes continueront de fonctionner via la couche de compatibilité Proton, qui permet d'exécuter des titres Windows sous Linux.

Un gros bémol subsiste : «Fortnite». Bien qu'Epic teste déjà le jeu sous Linux avec une nouvelle technologie anti-triche, celle-ci impose des exigences de sécurité élevées au système d'exploitation. Cela est particulièrement évident sur le Steam Deck, l'appareil Linux le plus important pour les joueurs. Bien qu'il soit équipé d'une puce de sécurité TPM 2.0, Epic exige en outre que le Secure Boot soit actif et que seuls des composants système signés soient chargés. C'est précisément ce que SteamOS ne prend pas encore entièrement en charge, raison pour laquelle le jeu ne sera pas disponible pour Linux de sitôt. Epic et Valve sont en discussion. La suite des événements reste cependant incertaine.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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