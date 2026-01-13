Nouveautés + tendances 27 25

Lego présente des sets "Pokémon" - et ça va coûter cher

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 13/1/2026

Lego et la Pokémon Company présentent pour la première fois trois ensembles "Pokémon". Ils comprennent Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak et Turtok. Si vous souhaitez reproduire ces petits monstres, vous devrez mettre la main à la poche.

La collaboration entre Lego et la Pokémon Company avait déjà été annoncée en mars dernier avec une vidéo teaser. Les entreprises présentent maintenant les premiers sets - d'autres devraient suivre.

Vous pouvez voir une bande-annonce dans la vidéo ci-dessous. Le contenu s'adresse principalement aux anciens dresseurs de Pokémon nostalgiques, qui devraient retrouver leur passion d'antan avec les nouveaux sets Lego.

Le premier set comprend un Pikachu ainsi qu'une Pokéball et contient 2050 pièces détachées.

Le rongeur jaune bondit hors de sa prison mobile et des étincelles jaillissent de son popotin. Sur sa base en forme d'éclair est caché le numéro 25 - une référence au numéro de Pikachu dans le Pokédex.

Pikachu saute de sa Pokéball.

Pikachu peut être placé dans une pose assise avec la Pokéball fermée, en plus de la pose saut. On remarque que le visage de la mascotte emblématique semble étrangement gonflé. Nous verrons dans un essai si la pièce fait meilleure impression en vrai.

Le visage a l'air bizarre, non ?

Source : Lego / The Pokémon Company

Evoli a également droit à un set, mais beaucoup plus petit. Le renard changeant n'a besoin que de 587 pièces. La queue, la tête et les membres sont articulés, ce qui permet de placer le petit chenapan dans différentes poses.

Hot Take : Evoli is overrated.

Source : Lego / The Pokémon Company

Le point fort de cette annonce est sans aucun doute l'ensemble épique de Bisaflor, Glurak et Turtok. Les troisièmes niveaux d'évolution des Pokémon starters de Kanto se composent de 6838 pièces et sont gigantesques avec une hauteur de 50 centimètres.

Tous les trois ensemble.

Source : Lego / The Pokémon Company

Les Pokémon peuvent être placés individuellement ou ensemble sur une base circulaire. Sur celle-ci, les types des trois starters - plante, feu et eau - sont symbolisés.

Le visage de Bisaflor est définitivement plus réussi que la grimace de Pikachu.

Les trois sets seront disponibles dès le 27 février. Si vous souhaitez reproduire les Pokémon, vous devrez mettre la main à la poche. Le set le plus petit et le moins cher, celui d'Evoli, coûte environ 60 francs ou euros. Pikachu vous coûtera même 200 francs ou euros. Pour Bisaflor, Glurak et Turtok, vous devrez même débourser 650 francs ou euros. Dans notre assortiment, les deux premiers sets seront probablement disponibles à partir du mois de mai. Les sets Bisaflor, Glurak et Turtok sont disponibles en exclusivité directement chez Lego.

Vous ne voulez pas attendre aussi longtemps ou les sets sont trop chers pour vous ? Vous pouvez vous adresser à d'autres fournisseurs de briques de construction comme Mega Construx ou Nanoblocks, vous pouvez déjà construire vos monstres de poche préférés - pour beaucoup moins cher.

Photo d’en-tête : Lego / The Pokémon Company

