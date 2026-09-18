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Légendes de la scène musicale : Rockstar présente l'album de la bande originale de « GTA VI »

Debora Pape Traduction : traduction automatique 18/9/2026

Deux mois avant la sortie de « GTA VI », Rockstar annonce l'album de la bande originale du jeu. Il contient des titres exclusifs de stars du monde de la musique. Vous pouvez dès maintenant écouter six morceaux gratuitement.

Les musiques marquantes font partie intégrante de «GTA», tout comme les voitures volées et les passants renversés. La musique est principalement diffusée dans les jeux via les stations de radio intégrées et contribue grandement à l'atmosphère. Le studio de développement Rockstar Games mise énormément sur de la musique sous licence d'artistes mondialement connus – on peut ainsi entendre Michael Jackson, The Who, Elton John et 2Pac dans les anciens opus.

Rockstar présente désormais l'album officiel de la bande originale de «GTA VI». L'équipe n'a pas fait preuve d'une grande créativité pour le nom, intitulé «Grand Theft Auto VI: The Album». Mais peu importe, le disque est spécial pour une autre raison : les chansons ont été écrites et interprétées exclusivement pour le jeu par des superstars. Selon la description, les 34 titres visent à «capturer l'énergie électrisante de Grand Theft Auto VI avec Vice City et Leonida».

Numérique, CD ou vinyle

Bien sûr, vous pouvez également acheter l'album : en version numérique, sur CD et même en vinyle. Les prix sont de 17 euros (CD), 52 euros (vinyle) et 124 euros (vinyle en édition limitée). L'édition limitée est cependant déjà épuisée. Le disque sortira en même temps que le jeu le 19 novembre, mais la date du 20 novembre est indiquée pour l'expédition des supports physiques.

Vous pouvez déjà écouter six chansons gratuitement. Vous trouverez des liens vers les plateformes de streaming sur le site web de l'album. Les chansons vont de la pop latine à la country en passant par le hip-hop. Rockstar n'a pas encore annoncé les autres titres.

Voici les six chansons et leurs interprètes

La liste des titres commence par «That's It» de Yung Lean feat. Future & Metro Boomin. Yung Lean est un rappeur suédois considéré comme un pionnier du cloud rap mélancolique. Future est un rappeur américain considéré comme influent pour la scène trap. Metro Boomin est l'un des producteurs de hip-hop les plus importants au monde.

Le numéro deux est Travis Scott avec la chanson «RHYNO». Travis Scott devrait également être un nom connu des fans de rap : il compte parmi les plus grandes stars mondiales du genre. Le titre est produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, l'un des deux membres du duo électro Daft Punk.

Le troisième titre, «Sexy Magic», se situe quelque part entre la house, l'électro, le rap et la pop. Il est apporté par CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again et Etienne de Crécy : une collaboration internationale inhabituelle entre différents artistes et producteurs.

Avec «Last Thing You Need» de Morgan Wallen, l'album laisse derrière lui Vice City pour se rendre dans les zones rurales de l'État de Leonida : Morgan Wallen est fréquemment présent dans les charts américains et apporte une touche country pop à l'album.

J'imagine la piste numéro 5 comme un accompagnement approprié pour les poursuites obligatoires dans le jeu. Rauw Alejandro est l'un des musiciens hispanophones les plus prospères à l'international. Avec «Macacoa 2000», il livre une chanson qui mélange d'une certaine manière reggae, hip-hop et salsa latino-américaine.

En tant que fan des légendaires Rolling Stones, j'ai été très surpris de trouver sur l'album de «GTA VI» une chanson du guitariste des Stones, Keith Richards, aujourd'hui âgé de 82 ans. Avec «Bright Lights, Big City», il apporte un morceau de blues sur lequel on reconnaît immédiatement la patte du rockeur culte.

Photo d’en-tête : Jeux Rockstar

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