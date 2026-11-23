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Le tout dernier gadget de collection de Kodak : le SlideTag

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 23/11/2026

Le Kodak SlideTag combine un écran couleur E-Ink et une fonction de localisation Bluetooth dans un porte-clés. Comme il est vendu dans une boîte surprise, vous ne savez pas quel design vous allez recevoir.

Le fabricant Reto Production a déjà combiné avec succès des porte-clés avec la marque photo Kodak. Après le grand succès de la caméra porte-clés Charmera, qui a été épuisée en peu de temps, le fabricant lance maintenant un Smarttag sur le marché.

Le concept : Reto Production vend les porte-clés dans des boîtes surprises, appelées "blind boxes". Vous ne savez donc qu'après l'ouverture quel design vous avez acheté. Les designs se distinguent par les différentes couleurs et motifs du cadre.

Ce qui se cache sous l'écran E-Ink

Le SlideTag imite le design d'une diapositive 35 mm et pèse à peine 17 grammes. Dans le boîtier de 3,9 × 4,6 × 0,8 centimètres, le fabricant a intégré un écran couleur E-Ink de 1,54 pouce. Le tag peut stocker jusqu'à douze images.

Le traceur Bluetooth joue la carte rétro.

Source : Kodak

Grâce à la localisation Bluetooth, vous pouvez retrouver le tag – et ce qui y est attaché – soit via le réseau «Localiser» d'Apple, soit via le Google Find Hub. L'ultra-large bande, la technologie utilisée par les deux géants de la tech, est cependant absente. La localisation se fait uniquement via Bluetooth. Cela ne porte qu'à 30 mètres et n'indique pas de direction.

À courte distance, un signal acoustique de 75 décibels (dB) aide donc à la recherche. Si vous appuyez cinq fois sur le bouton situé à l'arrière, vous désactivez la localisation.

Affichez des photos, des listes et des codes QR

Vous pouvez charger une douzaine de photos sur le SlideTag via Bluetooth 5.4 et l'application «Kodak Memory Link» pour iOS et Android. Le diaporama sur l'écran E-Ink change d'image une fois par jour. Si vous appuyez deux fois sur le bouton à l'arrière, vous passez manuellement à la photo suivante.

Personnalisez l'affichage E-Ink selon vos souhaits via l'application.

Source : Kodak

En plus des photos, vous pouvez charger d'autres éléments sur le porte-clés via l'application : un code QR vers un lien choisi, un calendrier, un compte à rebours ou une étiquette nominative. Avec des autocollants et des filtres, vous pouvez agrémenter l'affichage directement dans l'application.

L'énergie nécessaire est fournie par une pile bouton CR2032 remplaçable. Selon le fabricant, celle-ci dure jusqu'à un an. Même avec une pile vide, les images téléchargées restent conservées. Grâce à l'E-Ink, le porte-clés ne consomme pas d'énergie pour une image fixe et l'affiche donc en permanence.

Prix et disponibilité

Le SlideTag coûte environ 35 dollars US (30 euros) et est disponible depuis le 22 novembre 2026 dans la boutique en ligne Kodak. Il est également livré en Europe via Amazon, mais pas aux adresses suisses.

La boîte contient un porte-clés aléatoire parmi huit designs rétro, accompagné d'un anneau porte-clés, d'un poster, d'un cadre de diapositive et d'une mini-bande de film. Il existe en outre une neuvième édition spéciale secrète avec une finition métallique. Si vous souhaitez obtenir les huit designs réguliers sans le concept de surprise, cela vous coûtera 280 dollars US (241 euros) dans un pack.

À quoi ressemble l'édition secrète ?

Source : Kodak

Photo d’en-tête : Kodak

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