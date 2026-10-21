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Le Steam Next Fest est inondé de contenus générés par IA – les utilisateurs réclament des filtres

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 21/10/2026

Lors du Steam Next Fest, vous pouvez jouer à d'innombrables démos de jeux. Cependant, l'événement actuel est éclipsé par une vague de jeux créés par IA. Les utilisateurs réclament un filtre.

Le Steam Next Fest a lieu trois fois par an. Les studios y proposent des démos gratuites de jeux existants ou inédits. L'édition d'automne a débuté le 19 octobre. Normalement, c'est un paradis pour des millions de joueurs curieux et une mine d'or pour découvrir des pépites et les prochaines sensations indépendantes. Au lieu de cela, l'actuel Next Fest est inondé de « bouillie » générée par IA. Des jeux bon marché, produits avec peu de temps et d'argent, à l'aide de Claude, ChatGPT et consorts.

L'IA est utilisée dans de plus en plus de jeux, comme le prouve de manière frappante le Steam Next Fest.

Sur les réseaux sociaux et des plateformes comme Reddit, les utilisateurs de Steam expriment leur mécontentement. La demande la plus fréquente : un filtre IA. Cela permettrait de masquer les jeux créés par IA, tout comme d'autres genres ou thèmes qui ne vous intéressent pas.

Les développeurs doivent déjà indiquer sur Steam s'ils utilisent l'IA et comment. Bien qu'il y ait régulièrement des cas où l'on découvre après coup qu'une IA a été utilisée sans déclaration appropriée, c'est tout de même plus que ce que propose, par exemple, l'Epic Game Store. Là-bas, on a fait le choix du tout-IA.

Il est évident que les studios et les éditeurs préfèrent cacher l'utilisation de l'IA. Selon une étude de Game Oracle, les jeux utilisant l'IA générative sur Steam reçoivent 53 % d'évaluations en moins, ce qui a un impact direct sur les ventes.

L'extension de navigateur «AI warning for Steam» filtre les jeux IA.

Il existe déjà une solution pour le navigateur. Avec l'extension open source «AI warning for Steam», vous pouvez facilement masquer les jeux créés par IA sur Chrome et Firefox. Malheureusement, le filtre ne fonctionne pas pour la vue d'ensemble du Next Fest. Ce n'est qu'en cliquant sur un jeu que le pop-up d'avertissement apparaît. Quoi qu'il en soit, les classements des hits du Steam Next Fest sont encore en grande partie exempts de « bouillie » IA. Là-bas, l'intérêt des utilisateurs agit déjà comme un filtre efficace.

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