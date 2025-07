Nouveautés + tendances 18 6

Le sabre laser de Dark Vador et le fouet d'Indy passent sous le marteau

Debora Pape Traduction: traduction automatique 24/7/2025

En septembre, vous aurez l'occasion d'acheter aux enchères deux accessoires de films très connus des années 80. Outre le sabre laser de Dark Vador, un fouet original d'Indiana Jones est également proposé.

Darth Vader est l'un des méchants de cinéma les plus connus de tous les temps. «Lorsqu'il n'utilise pas la Force» pour étrangler des personnes désarmées, il aime se servir de son sabre laser rouge et lumineux. Et c'est précisément ce sabre laser que vous pourrez acheter - parmi un millier d'autres accessoires - lors d'une vente aux enchères en direct du 4 au 6 septembre.

Vous devriez toutefois apporter un peu de monnaie à l'événement organisé par la maison d'enchères Propstore à Los Angeles. Les experts estiment que le célèbre accessoire partira pour un à trois millions de dollars américains. Le prix pourrait être plus élevé en fonction des acheteurs potentiels.

Selon Description, il s'agit d'un sabre laser original. Il a été utilisé pour filmer des scènes de combat entre Dark Vador et Luke Skywalker dans les films «Episode 5 : L'Empire contre-attaque» (1980) et «Episode 6 : Le Retour du Chevalier Jedi» (1983) dans la première trilogie «Star Wars». Par exemple, dans la ville des nuages dans l'épisode 5.

La maison d'enchères Propstore est d'ailleurs spécialisée dans les accessoires de cinéma et propose régulièrement des pièces issues de vieux classiques.

Un accessoire improvisé vaut désormais des millions

Avant de frapper, vous devez cependant être clair : Vous ne pouvez pas vraiment utiliser cette pièce pour couper des barres métalliques et trancher la main de votre fils. Il s'agit simplement de la poignée de l'épée. Dans le film, une barre en bois fixée à la poignée servait de lame pour rendre les combats à l'épée plus ou moins réalistes. La barre ne fait pas partie de la vente aux enchères.

Vous ne devez pas non plus vous attendre à un appareil high-tech de fabrication complexe. Selon la description de l'objet, la poignée a été bricolée à partir de divers autres ustensiles. Les accessoiristes ont utilisé la poignée d'un flash d'appareil photo et y ont fixé de petits composants électroniques, des fils et des boutons de calculatrice.

La poignée du sabre laser a l'air assez usée.

Selon la description, l'accessoire a fait partie d'une collection privée pendant des décennies. Les véritables accessoires de sabre laser de la trilogie originale sont donc extrêmement rares. Selon la description, il pourrait même s'agir du seul sabre laser d'un personnage principal de la trilogie dont la présence dans les films est attestée. Des photos prises sur le plateau des films et montrant la poignée en sont la preuve. Ses dommages correspondent à ceux de l'accessoire proposé ici.

Fouet d'Indy tiré de «La dernière croisade»

Si vous n'avez pas autant d'argent et que vous préférez tabasser des nazis, vous pourriez être intéressé par l'un des autres objets de cette vente aux enchères. Un fouet en cuir d'environ 2,5 mètres de long est également à vendre. Il a été fabriqué pour le film «Indiana Jones et la dernière croisade» de 1989. Une ceinture et une boucle pour attacher le fouet à la ceinture, toutes deux en cuir, font également partie de l'ensemble. Le prix de vente de l'ensemble est estimé entre 250 000 et 500 000 dollars US.

Ce set de fouet a été utilisé sur «La dernière croisade».

Une étiquette jointe indique que l'équipement était destiné à «Rideaway Scene». Il s'agit d'une course-poursuite à moto au cours de laquelle Indy et son père fuient des nazis. Dans le film final, on n'y voit cependant pas de fouet.

La description indique que cette scène a été filmée à la fin du tournage et que le fouet a peut-être déjà été utilisé dans des scènes précédentes. Il montre peu de traces d'utilisation et se trouvait jusqu'à présent dans une propriété privée. La seule question qui se pose est donc de savoir si ce fouet n'appartient pas à un musée ?

