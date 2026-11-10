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Le préchargement de « GTA 6 » commence – voici les performances auxquelles vous pouvez vous attendre sur Playstation et Xbox

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 10/11/2026

Rockstar Games révèle comment "GTA 6" tourne sur consoles. Une surprise insolite attend les fans de Xbox.

Le préchargement de «GTA 6» débute aujourd'hui. Si vous avez précommandé le jeu sur le Playstation Store ou le Xbox Store, ce monstre de 212 Go se téléchargera sur votre console afin que vous puissiez commencer à jouer dès le 19 novembre.

Pour marquer le lancement du préchargement, Rockstar publie une nouvelle bande-annonce :

À l'occasion de cette étape importante, le studio révèle également quelques informations passionnantes sur les performances de «GTA 6». Les fans de Playstation espéraient depuis longtemps obtenir un mode à 60 ou au moins 40 FPS sur la PS5 Pro ; ces espoirs ont désormais été enterrés. L'épopée de gangsters tournera à 30 FPS sur toutes les consoles.

Rockstar écrit : «Grand Theft Auto VI a été développé de A à Z pour offrir la meilleure expérience possible sur la génération actuelle de consoles, avec pour objectif d'atteindre 30 FPS et d'exploiter la puissance des deux plateformes afin de donner vie au monde immense et détaillé de Leonida, tout en conservant la densité de pixels et la qualité d'image de tous les environnements et des habitants.»

« GTA 6 » à 30 FPS – un frein à l'achat ? «GTA 6» tournera à 30 FPS sur toutes les consoles lors de son lancement. Qu'en penses-tu ? 30 FPS suffisent amplement J'aurais souhaité des modes 40 ou 60 FPS, mais je peux aussi m'en sortir avec 30. 30 FPS sont rédhibitoires pour moi – j'attends la version PC Je m'en fiche, tant que c'est « GTA 6 » ! Voter

Les propriétaires de la Playstation professionnelle de Sony bénéficieront tout de même de quelques avantages supplémentaires. La version PS5 Pro offre ainsi des «graphismes particulièrement époustouflants» avec une qualité d'image améliorée par rapport à la console de base. Ceci grâce à l'utilisation de la technologie d'upscaling de Sony, «Playstation Spectral Super Resolution», ou PSSR en abrégé. De plus, des ombres en raytracing plus réalistes sont à admirer exclusivement sur la PS5 Pro.

Rockstar et Sony commercialisent le jeu comme un titre quasi exclusif et assurent que «GTA 6» offrira la meilleure expérience de jeu sur toutes les consoles Playstation. Par rapport à la version Xbox, les joueurs Sony bénéficient d'un «retour haptique de haute précision» avec la manette Dualsense, de la prise en charge de la technologie audio 3D de Sony et de temps de chargement réduits.

Les utilisateurs Xbox peuvent se réjouir d'une fonctionnalité exclusive quelque peu différente. Vous pouvez streamer «GTA 6» sur la plateforme de Microsoft via le Xbox Cloud Gaming. Détail particulièrement curieux : Rockstar mentionne que le jeu sera ainsi jouable même sur l'ancienne génération de consoles Xbox, c'est-à-dire la Xbox One.

Si vous souhaitez streamer le jeu, vous devrez toutefois vous contenter des paramètres graphiques réduits de la version Xbox Series S. Les concessions avec lesquelles «GTA 6» tournera sur la console d'entrée de gamme de Microsoft restent encore à déterminer.

Photo d’en-tête : Jeux Rockstar

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