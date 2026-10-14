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Le pack de jus qui chante : CMF lance les enceintes Bluetooth S et M

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 14/10/2026

La marque économique de Nothing, CMF, lance deux nouvelles enceintes Bluetooth au look de brique de jus : étanches, dotées d'Auracast et d'une façade interchangeable.

Est-ce une brique de lait ? Non. Est-ce un paquet de jus ? Non. C'est une enceinte Bluetooth. Ou plutôt : deux. CMF, la sous-marque abordable de Nothing, élargit sa gamme avec deux enceintes Bluetooth portables. Le Speaker S et le Speaker M partagent la même forme angulaire qui rappelle une brique de boisson. Vous pouvez commander les deux enceintes depuis le 12 octobre.

Un design, deux formats

Le Speaker S mesure 13,5 × 8,5 × 4,4 centimètres et pèse 334 grammes. Il tient debout, se glisse dans un sac à dos et possède un œillet auquel vous pourriez accrocher un mousqueton. Son grand frère est nettement plus imposant avec ses 22 × 8,5 × 5,4 centimètres et ses 602 grammes. Il est doté d'une poignée fixe et est davantage destiné à une étagère ou au bureau.

Le Speaker S est portable

Source : Nothing.tech

Les deux modèles sont disponibles en blanc, gris foncé, orange et turquoise. Vous pouvez changer la façade et le bouton rotatif. Un petit levier à l'arrière permet de libérer la façade. De plus, CMF a annoncé la production de modèles standardisés pour l'impression 3D, afin que vous puissiez créer vos propres variantes personnalisées. Cependant, ceux-ci ne sont pas encore disponibles au lancement.

Auracast, longue portée et étanchéité

Alors que le Speaker S est équipé d'un haut-parleur large bande de 45 mm et de deux radiateurs passifs, le Speaker M utilise un système deux voies fermé : un woofer de 70 mm de 25 watts ainsi qu'un tweeter de 16 mm de 10 watts, couvrant un spectre de fréquences de 60 hertz à 20 kilohertz.

Selon le fabricant, un algorithme appelé Adaptive Tuning analyse le signal et ajuste en continu le niveau et le préréglage de l'égaliseur. Il existe également des modes sonores Ultra Bass (pour des basses renforcées), Wide Soundstage (pour une sorte de son spatial) ainsi qu'un mode nuit (Night Mode) qui limite le volume et réduit les basses fréquences. Les préréglages de l'égaliseur peuvent être sélectionnés dans l'application. Outre un mode fête (Party Mode), qui permet de connecter plusieurs enceintes entre elles, les enceintes prennent également en charge Auracast. Les appareils peuvent être contrôlés via les boutons rotatifs situés sur la façade.

Les deux enceintes prennent en charge le Bluetooth 6.0. En «champ libre», cela offre une portée de transmission allant jusqu'à 100 mètres. Le NFC, Google Fast Pair et MS Swift Pair sont également pris en charge. La connexion double appareil permet de connecter deux appareils simultanément.

Le Speaker M ressemble à une brique de lait

Source : Nothing.tech

Pour les codecs, c'est le standard qui prime : SBC et AAC. Il n'y a pas de codecs avec un débit binaire plus élevé. Via Auracast, les enceintes utilisent le LC3 pour une faible latence. Les deux enceintes résistent également à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur, pendant 30 minutes maximum. La norme est IP68. L'autonomie de la batterie atteint jusqu'à 18 heures et dix minutes de charge supplémentaire offrent une heure de son en plus.

Le Speaker S coûte 59 euros et le Speaker M 99 euros ; les deux sont disponibles en blanc, gris foncé, orange et turquoise. Les prix suisses ne sont pas encore connus.

Photo d’en-tête : nothing.tech

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