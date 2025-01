Le nouvel écran OLED 32 pouces de Dell pour le bureau est doté d'une barre de son intégrée

Trois nouveaux moniteurs de bureau de Dell ont tous une résolution 4K et 120 Hertz. L'un d'entre eux semble également attrayant pour le jeu occasionnel.

La gamme de Dells pour le CES 2025 comprend trois moniteurs de bureau : deux avec une dalle noire IPS et un avec QD-OLED. Ce dernier dispose d'une barre de son intégrée et pourrait donc être une option intéressante pour ceux qui souhaitent bannir les haut-parleurs de leur PC de leur bureau. Les trois modèles coûtent moins de 1000 dollars US.

Dell 32 Plus 4K QD-OLED

Le modèle OLED est basé sur le panneau QD-OLED de Samsung déjà connu, avec une diagonale de 32 pouces et une résolution UHD (3840 × 2160 pixels). Dans l'appareil de bureau, la fréquence d'image maximale n'est toutefois que de 120 Hertz, et non de 240 Hertz comme dans les modèles de jeu. Cela devrait être suffisant pour les joueurs occasionnels et le temps de réponse reste à l'excellent 0,03 milliseconde, comme le veut la norme OLED.

Les haut-parleurs sont intégrés dans le

D'une manière générale, la qualité d'image ne devrait pas être très différente de celle d'un moniteur comme l'Alienware AW3225QF de Dell équipé de la même dalle. Cela signifie des niveaux de noir parfaits, une luminosité maximale en plein écran d'environ 250 nits ainsi qu'une couverture de l'espace colorimétrique et une précision des couleurs très élevées. Cependant, contrairement au modèle gaming, le Dell 32 Plus 4K QD-OLED n'est pas incurvé et ne semble pas disposer d'un système de refroidissement actif.

Avec sa barre de son intégrée, l'Office-OLED pourrait être pour vous si vous cherchez une configuration minimaliste avec une bonne qualité d'image qui convient à un usage mixte. Dell intègre au menton du 32 Plus 4K QD-OLED cinq haut-parleurs d'une puissance de cinq watts chacun, soit 25 watts au total.

L'écran de Dell gère l'audio 3D et l'adapte à la position de la tête.

Source : Dell

Les haut-parleurs devraient offrir un "environnement sonore 3D hyperréaliste" grâce au headtracking et à un traitement audio assisté par l'IA. On peut être à la fois curieux et sceptique à ce sujet. Ce serait surtout bien si en plus de l'Apple Studio Display il y avait enfin un autre moniteur avec une qualité sonore raisonnable. Avec une entrée USB-C alimentée à 90 watts et plusieurs ports pour les périphériques, le Dell 32 Plus 4K QD-OLED pourrait bien convenir aux ordinateurs portables.

Le prix de 799 dollars US semble modéré pour les caractéristiques offertes. Le prix du moniteur en Suisse n'est pas encore connu. Les livraisons débuteront le 22 mai 2025.

Dell UltraSharp 32 et 27 4K

Les deux autres appareils sont des moniteurs de bureau classiques avec rétro-éclairage LED sans local dimming. Grâce à la nouvelle dalle noire IPS, le taux de contraste devrait toutefois atteindre 3000:1, ce qui serait une bonne valeur pour cette technologie d'écran. Le nouveau modèle UltraSharp existe en version 27 pouces et 32 pouces. Les deux ont une résolution UHD.

Le design de l'UltraSharp ne change pas : pied argenté, boîtier noir.

Source : Dell

La plus grande mise à niveau par rapport aux anciens modèles : La fréquence d'image maximale est de 120 Hertz. Les deux UltraSharp émettraient également 30 pour cent de lumière bleue en moins que les modèles concurrents et seraient donc meilleurs pour les yeux. Un capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Pour le signal d'image, on dispose de HDMI, DisplayPort et USB-C avec une alimentation de 140 watts. D'autres appareils peuvent être connectés via des ports USB-A et USB-C supplémentaires. Une connexion Ethernet est également disponible.

Grâce à de nombreux ports pour d'autres périphériques, les moniteurs peuvent servir de stations d'accueil pour les ordinateurs portables.

Source : Dell

L'UltraSharp 27 4K de Dell coûte 699 dollars US et l'UltraSharp 32 4K coûte 949 dollars US. Ils seront tous deux disponibles à partir du 25 février 2025.