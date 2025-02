Nouveautés + tendances 36 6

Le nouveau téléphone pliable d'Oppo est presque aussi fin qu'un iPhone

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 21/2/2025

Avec le Find N5, Oppo a enfin atteint son objectif : le smartphone pliable ne se distingue presque plus d'un appareil normal en termes de masse et de poids. Une petite merveille technologique.

Les premiers téléphones pliables de Samsung, Huawei, Oppo et autres ressemblaient plus à des briques qu'à des galettes plates. Même si cela s'est amélioré au fil des années, les appareils pliables étaient toujours plus épais et plus lourds qu'un smartphone normal.

Plus d'écran qu'un iPad Mini

Avec le Find N5, Oppo a désormais comblé cette lacune. Le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,62 pouces à l'extérieur, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et une luminosité de pointe de 2450 Nits. Si vous ouvrez l'appareil, vous pouvez utiliser un écran AMOLED de 8,12 pouces, également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et une luminosité de pointe de 2100 Nits.

La surface d'écran est censée être plus grande que celle d'un iPad Mini - mais bien sûr dans un format plutôt carré. Néanmoins, une fois replié, le Find N5 ne mesure que 8,9 millimètres d'épaisseur. A titre de comparaison, l'iPhone 16 Pro Max a une épaisseur de 8,25 millimètres. En termes de poids également, le téléphone pliable est à peine plus lourd (229 grammes) que l'iPhone (227 grammes).

Le Find N5 reste étonnamment fin une fois plié.

Replié, le Find N5 est, avec cette valeur, le téléphone pliable le plus fin du marché. Déplié, il mesure d'ailleurs 4,21 millimètres. Sur ce point, l'Oppo n'est battu que par le Mate XT récemment présenté. L'appareil de Huawei se plie deux fois et ne fait que 3,6 millimètres d'épaisseur une fois déplié. Dans toutes ces comparaisons, il faut bien sûr prendre en compte le fait que le boîtier de l'appareil photo, souvent très proéminent, n'est pas pris en compte.

Quasiment tout ce qui fait un appareil haut de gamme

Dans les premières revues américaines, les testeurs sont enthousiasmés par la réalisation technique. L'appareil semble de haute qualité, les écrans sont de première classe, le mécanisme de pliage est très stable. Le boîtier est d'ailleurs également étanche, selon la norme IPX9, il est même "protégé contre la pénétration d'eau sous pression (étanche à l'eau sous pression)". La seule chose dont vous devrez vous passer est une protection certifiée contre la poussière

Malgré sa finesse, Oppo a réussi à intégrer une batterie à deux compartiments d'une capacité de 5600 mAh. Celle-ci utilise la nouvelle technologie de batterie avec du silicium et du carbone, ce qui permet une densité énergétique plus élevée. L'appareil peut être chargé via USB-C jusqu'à 80 watts, sans fil jusqu'à 50 watts.

Le processeur utilisé est le dernier modèle haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Il est associé à 16 Go de mémoire vive, auxquels s'ajoutent 512 Go de stockage.

Oppo a également intégré un total de cinq capteurs dans le Find N5 : une version de 50 mégapixels pour l'appareil photo principal et une autre pour l'appareil photo périscopique avec zoom optique trois fois. A cela s'ajoutent trois capteurs de 8 mégapixels - pour l'appareil photo ultra grand angle et les deux caméras selfie près des deux écrans.

Déployé, vous disposez d'une grande surface d'écran pour le multitâche.

Mais pas pour l'Europe, du moins officiellement

Il ne sera malheureusement pas facile de se procurer le Find N5 chez nous. Une sortie en Europe n'est pas prévue. En Asie et aux États-Unis, l'appareil sera commercialisé pour environ 1800 francs ou euros. Le fabricant a confirmé à "ComputerBase" qu'il avait décidé de ne pas lancer le Find N5 chez nous sur la base d'études de marché et de considérations stratégiques.

Si les téléphones pliables parviennent tout de même à traverser l'étang et à être utilisés de manière pertinente ici en termes de téléphonie mobile, nous les ajouterons bien entendu à notre assortiment. Cela en vaudrait certainement la peine, car l'Oppo Find N5 se rapproche pour la première fois de l'idéal des téléphones pliables : un appareil de poche qui peut être tantôt un smartphone, tantôt une tablette, selon les besoins.

