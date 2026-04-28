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Le nouveau plafonnier de Govee diffuse des GIF animés

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/4/2026

Govee transforme le plafonnier en écran numérique et intègre 616 LED contrôlables individuellement dans la nouvelle Smart Ceiling Light Ultra. Il affiche ainsi des photos, des animations et des œuvres d'art générées par l'IA au-dessus de votre tête.

Les concepteurs de produits du fabricant chinois de maisons intelligentes Govee ont encore une nouvelle idée d'utilisation des LED colorées. Des guirlandes de lampions avec des ampoules qui ressemblent à des aquariums et des lampes à incandescence.des rideaux lumineux animables en sont la preuve : Les lampes peuvent aussi servir d'écran.

Concrètement, la dernière innovation appelée Smart Ceiling Light Ultra (H1270) est un plafonnier circulaire équipé de 616 LED denses et contrôlables individuellement. Ils peuvent afficher des images et des animations à votre convenance sous la surface laiteuse de 53 centimètres. C'est complètement inutile - mais aussi plutôt cool. Et c'est pour ce genre d'idées que Govee est connu.

Avec l'application Govee, vous prenez une photo - si vous trouvez la fonction dans le logiciel chaotique - ou vous utilisez une image existante de votre galerie. L'application redimensionne l'image à la grille de 616 LED et transfère le résultat au luminaire. Grâce à l'assistant IA de l'application, vous pouvez également générer une image et l'animer en GIF. Vous pouvez également peindre votre propre œuvre d'art «» directement sur la toile de l'application.

Si vous êtes en manque d'idées et de créativité, Govee vous propose 100 scènes prédéfinies et quelques modes musicaux.

Le site «Mona Lisa» est reconnaissable. Si vous le savez.

Source : Govee

Un rétroéclairage projette simultanément des effets lumineux sur le mur, ce qui confère à la lampe une sorte d'aura colorée de lumière. Ce n'est pas une nouveauté en soi, les modèles existants de la gamme Smart-Ceiling le font également. Mais le rétroéclairage de la Smart Ceiling Light Ultra peut être couplé au motif de la surface de la lampe et l'étendre ainsi visuellement au-delà de la lampe. Vous connaissez peut-être cet effet Ambilight des téléviseurs et des moniteurs.

RGBWWIC, haute fidélité des couleurs et 5000 lumens

Les LED de surface et d'arrière-plan utilisent la technologie RGBWWIC. Grâce à des diodes blanc pur et blanc chaud séparées, le spectre de la lumière blanche peut être mieux reproduit. La lampe prend en charge des valeurs de blanc comprises entre 2700 et 6500 kelvins (K). Si vous augmentez la luminosité des LED blanches, la Ceiling Light Ultra produit 5000 lumens à 6500K, selon Govee. En d'autres termes, la lumière est vraiment éclatante

Que signifie RGBWWIC? Cette abréviation peu pratique indique que les LED n'utilisent pas seulement des diodes RGB colorées, mais deux diodes supplémentaires pour les tons blanc pur et blanc chaud (WW). Cela permet d'obtenir de plus beaux blancs et de meilleures transitions de couleurs. IC signifie «independent control» et signifie que les segments individuels du ruban peuvent être contrôlés individuellement. Cela permet au ruban d'afficher plusieurs couleurs en même temps et donc d'afficher des dégradés et des animations.

En ce qui concerne la fidélité des couleurs, Govee indique un Indice de rendu des couleurs (Colour Rendering Index, CRI) de 95 sur une échelle allant jusqu'à 100 pour la lumière blanche chaude (2700K). 100 correspond à l'éclairage naturel fourni par la lumière du soleil. Avec une valeur de 95, la lampe se situe dans le haut de la gamme pour la qualité du rendu des couleurs.

L'affichage de l'image n'est pas aussi exagérément cool que le montre la vidéo marketing. La lampe ne dispose pas d'une fonction permettant de vous téléporter sur la plage.

Source : Govee

Une autre nouveauté est la fonction DaySync. Une fonction comparable existe depuis longtemps chez les concurrents de Philips Hue. Avec ce réglage, la lampe adapte elle-même l'éclairage à l'heure actuelle de la journée.

Compatibilité Smarthome et disponibilité

La Smart Ceiling Light Ultra est compatible avec Matter. Cela permet d'intégrer la lampe dans différents systèmes smarthome, notamment Apple Homekit, Alexa, Google Assistant et Samsung Smartthings.

La lampe est disponible dès maintenant. Govee annonce un prix de vente conseillé de 249 euros. Ma collègue de la gestion des marchandises est en train de vérifier si vous pouvez également commander la nouvelle lampe chez nous.

Au fait, l'idée d'utiliser des lampes comme toiles n'est pas nouvelle. En 2017, par exemple, le designer suisse Leonardo Novella a adopté une approche très différente avec sa Povlamp. Une tige lumineuse rotative représentait des images haute résolution de type holo en guise d'abat-jour. Malheureusement, sa campagne Kickstarter n'a pas obtenu le soutien nécessaire et la lampe n'a jamais été commercialisée.

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Photo d’en-tête : Govee

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