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Le Mova Z70 frotte le sol à 800 tours

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 29/5/2026

Le Mova Z70 Ultra Roller Complete a tout ce qu'il faut pour nettoyer au mieux les sols durs. Ce robot aspirateur offre le meilleur de la technologie actuelle.

Les robots aspirateurs sont en train de devenir des spécialistes. La question n'est plus : quel est le meilleur modèle ? Mais plutôt : Lequel est adapté à un environnement particulier ?

Le nouveau Z70 Ultra Roller Complete de Mova est le spécialiste des sols en dalles, en fonte, en stratifié ou en parquet. Ce n'est pas seulement la puissance d'aspiration qui compte, mais aussi le nettoyage en profondeur avec une serpillière humide.

Le Z70 dispose pour cela d'un large rouleau qui frotte le sol à 800 tours par minute. Douze buses l'alimentent en eau fraîche, la saleté mouillée atterrissant directement dans le réservoir d'eaux usées. Cela équivaut à laver la serpillière après chaque mètre.

Le robot déploie le rouleau sur le côté pour nettoyer les bords. La brosse, qui s'étend également, essuie les miettes et la poussière devant l'appareil afin de les absorber. Les deux brosses placées l'une derrière l'autre sont conçues pour éviter que les cheveux ne se coincent dedans, comme l'annonce le fabricant. La soufflerie aspire à 36 000 pascals. Une bonne valeur, mais d'autres concurrents (dont le Mova V70) offrent quelques milliers de pascals d'aspiration en plus.

Si un tapis doit tout de même être aspiré, le Z70 soulève le rouleau de 1,3 centimètre et le cache avec un couvercle.

Sur les tapis, le robot soulève le rouleau de serpillière mouillé et le recouvre.

Source : Mova

Les règles de comportement face aux obstacles

Les rouleaux d'essuyage prennent beaucoup de place - c'est pourquoi le boîtier des robots équipés de cette technique de nettoyage est haut. Un exemple est le Roborock Qrevo Curv 2 FlowX, qui s'élève de douze centimètres. Cela l'empêche souvent de se glisser sous le lit ou sous le canapé. Le Z70 mesure 9,6 centimètres. Ce n'est donc pas un flocon plat, mais ces deux centimètres en moins peuvent être décisifs. Cela est notamment rendu possible par la tour de détection qui se rétracte automatiquement.

Les modèles à roulettes sont souvent moins performants en matière d'escalade. Ce n'est pas le cas du Mova Z70 : selon le fabricant, il peut faire deux paliers jusqu'à neuf centimètres de hauteur et des seuils individuels jusqu'à 4,8 centimètres. Ce sont de très bonnes valeurs.

Le logiciel détecte plus de 300 obstacles pour permettre au robot de les éviter, poursuit le communiqué. Si un objet tel qu'un vase se trouve en permanence au sol, vous pouvez régler dans l'application la manière dont le robot doit se comporter : A quelle distance il nettoie, s'il déploie sa brosse latérale ou s'il nettoie plusieurs fois tout autour.

La station de base lave le rouleau de serpillière avec de l'eau à 100 degrés et le sèche avec de l'air chaud. Le sac à poussière est stérilisé par lumière UV.

Le Mova Z70 Ultra Roller Complete sera commercialisé le 15 juin et coûtera officiellement 1049 francs ou euros. C'est un prix raisonnable au vu des nombreuses fonctionnalités, même si le Z70 n'offre pas de nouveautés fondamentales, mais un best-of de la technologie actuelle. D'autres fabricants demandent quelques centaines de francs ou d'euros de plus pour leurs modèles haut de gamme.

Pour ceux qui ont plus de tapis dans la maison et/ou beaucoup de coins, de bords et de meubles en surplomb, Mova a déjà annoncé en avril un autre spécialiste. Le V70, avec ses brosses latérales extensibles jusqu'à 15 centimètres, va là où les autres se cognent - au sens littéral du terme.

Nouveautés + tendances Mova V70 : un robot aspirateur qui s'étire jusque dans les moindres recoins Lorenz Keller 72 22

Photo d’en-tête : Mova

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