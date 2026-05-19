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Le jury rejette la plainte d'Elon Musk contre OpenAI

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 19/5/2026

L'homme le plus riche du monde a pour l'instant échoué devant les tribunaux. Les jurés californiens concluent que les faits sont déjà prescrits.

Elon Musk a perdu son procès contre OpenAI et son co-fondateur Sam Altman devant un tribunal fédéral d'Oakland, en Californie. Un jury de neuf personnes a conclu, après seulement deux heures de délibération, que Musk avait déposé ses réclamations trop tard. Les accusations seraient donc prescrites. La juge Yvonne Gonzalez Rogers s'est rangée à la recommandation du jury et a rejeté la plainte.

Musk avait accusé Altman, le président d'OpenAI Greg Brockman et Microsoft d'avoir transformé une organisation initialement à but non lucratif en une entreprise à but lucratif. Ils se seraient ainsi enrichis illégalement avec l'argent qu'il avait investi. Il a demandé une restructuration fondamentale d'OpenAI, le licenciement des dirigeants de l'entreprise et une réparation de 100 milliards de dollars.

Nouveautés + tendances C'est l'enjeu du procès entre Elon Musk et OpenAI par Samuel Buchmann

La question centrale du procès était de savoir quand Musk a su qu'OpenAI cherchait à mettre en place une structure à but lucratif. OpenAI a fait référence à des e-mails et des messages internes qui indiqueraient que Musk était au courant de projets en ce sens dès 2017. En Californie, le délai de prescription pour de telles réclamations est de trois ans. Le jury a suivi l'argument d'OpenAI selon lequel la plainte déposée en 2024 était trop tardive et ne s'est donc pas penché en profondeur sur le fond des accusations.

Pour OpenAI, ce jugement est une victoire importante. L'entreprise obtient ainsi une plus grande sécurité de planification juridique - notamment en vue d'une éventuelle introduction en bourse, qu'Altman aurait l'intention de réaliser cette année. Musk a réagi en critiquant le jugement et en parlant d'une décision basée sur une formalité de calendrier «» . Il a immédiatement annoncé qu'il ferait appel. On ne sait pas quand le prochain tribunal statuera - et la barre est haute pour contester avec succès la décision du jury.

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