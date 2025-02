Nouveautés + tendances 10 4

Le développeur de "Balatro" gagne un procès : le jeu est classé 12+

25/2/2025

Une victoire en justice, un nouveau DLC et l'inclusion dans le Xbox Game Pass. La success story du jeu indépendant "Balatro" continue.

Le développeur du célèbre jeu indépendant "Balatro" a remporté une victoire importante dans le litige qui l'oppose à la Pan European Game Information (PEGI). Initialement classé à partir de 18 ans, le jeu a été ramené à une classification 12+. L'appel du développeur a été couronné de succès, car PEGI a constaté que le jeu expliquait les combinaisons de poker, mais qu'il contenait suffisamment d'éléments fantastiques pour justifier une classification par âge inférieure.

Balatro, un deckbuilder roguelike qui combine des mécaniques de poker classiques avec des cartes joker uniques, s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires depuis sa sortie. Le jeu a également reçu de nombreuses récompenses. Rien qu'en janvier, il a été acheté plus deun million de fois. Sur Steam, "Balatro" affiche 98,12 pour cent de critiques positives.

Le développeur localthunk a exprimé son mécontentement à l'égard de la décision initiale de PEGI, car des jeux similaires ont été évalués avec des classifications inférieures. Vous pouvez lire des informations plus précises dans mon premier article sur le litige et la controverse concernant la classification 18+ :

Un autre recours réussi et de nouveaux critères à l'avenir dans le système PEGI

De même, le PEGI a modifié la classification par âge du jeu "Luck Be A Landlord" de 18+ à 12+ après un appel réussi de l'éditeur Fangamer. Les arguments sont similaires à ceux du cas "Balatro". "Bien que le jeu présente une mécanique de machine à sous, il n'y a pas de compétences de jeu transférables spécifiques", explique PEGI.

PEGI prévoit maintenant de développer des critères plus détaillés pour la classification des jeux sur le thème du jeu afin d'éviter des situations similaires à l'avenir. La société reconnaît la décision du Comité des plaintes et s'engage à appliquer des critères d'évaluation équitables, cohérents et transparents, selon le communiqué.

Annonce de la prochaine extension du jeu

En plus de ce succès, le développeur a annoncé la prochaine extension de jeu pour "Balatro" : "Friends of Jimbo (Pack 4)". Cette extension apporte du nouveau contenu et des collaborations avec des séries de jeux populaires comme "Assassin's Creed", "Fallout", "Rust", "Dead by Daylight" et "Sid Meier's Civilization VII". Le DLC est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes et offre aux joueurs de nouveaux skins de cartes.

Au total, l'extension comprend une coopération de 24 jeux et ajoute gratuitement 72 personnages invités sous forme de cartes illustrées.

Nouveau dans le Xbox Game Pass

En outre, "Balatro" a été ajouté hier au Xbox Game Pass. Cet ajout inattendu permet de jouer au jeu sur consoles Xbox et PC sans frais supplémentaires. Le nombre de joueurs ne devrait donc qu'augmenter.

