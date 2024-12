Controverse autour de la classification PEGIs 18+ du hit indépendant "Balatro

La décision de PEGI d'interdire le jeu de cartes PC "Balatro" aux moins de 18 ans est critiquée par le développeur LocalThunk. Il fait valoir que la classification est incohérente par rapport à des jeux tels que "EA Sports FC", qui contient des loot boxes de jeu de hasard et qui est néanmoins autorisé aux enfants.

L'organisme paneuropéen de classification par âge PEGI a classé le jeu de cartes et le célèbre jeu indépendant "Balatro" comme étant interdit aux moins de 18 ans. Cette classification a directement suscité des critiques, notamment de la part du développeur solo du jeu, LocalThunk. Il critique surtout la différence avec d'autres jeux comme "EA Sports FC" : un jeu qui contient des loot boxes et qui est adapté aux joueurs et joueuses à partir de trois ans. Il fait valoir que les "Ultimate Team Packs" sont de véritables mécanismes de jeux de hasard. Néanmoins, ils sont autorisés pour les enfants selon PEGI.

Qu'est-ce que les loot boxes? Les loot boxes sont des paquets virtuels que les joueurs peuvent acheter contre de l'argent réel, sans savoir quels objets ils contiennent. Cette pratique est souvent considérée comme une forme de jeu de hasard, car elle est basée sur le hasard et peut inciter les joueurs à dépenser toujours plus d'argent pour obtenir certains objets. Les critiques affirment que les loot boxes peuvent être particulièrement dangereuses pour les jeunes joueurs, car elles augmentent le risque de dépendance au jeu.

"Puisque PEGI nous a donné une note de 18+ parce que nous avons des cartes de jeu maléfiques, je devrais peut-être ajouter des microtransactions/loot boxes/vrais jeux de hasard pour que l'autorisation soit abaissée à 3+ comme pour EA Sports FC", commentant la décision sur X. Ilprécise en même temps qu'il est beaucoup plus contrarié par la classification adaptée aux enfants de tels jeux avec de véritables mécanismes de jeux de hasard que par la classification 18+ de "Balatro".

Les PEGI justifie sa note de 18+ pour "Balatro" comme suit : "Ce jeu enseigne - par le biais d'images, d'informations et de séquences de jeu - les compétences et les connaissances nécessaires pour jouer au poker. [...] Au fur et à mesure que le jeu progresse, le joueur apprend à identifier les mains qui rapportent le plus de points. Comme il s'agit de feuilles qui existent aussi dans le monde réel, ces connaissances et compétences peuvent être transférées à une vraie partie de poker."

Qu'est-ce que le "Balatro" ?

Mon collègue Simon a décrit le jeu dans sa critique comme un mélange de poker, yahtzee, tarot et roguelike. Vous pouvez lire sa critique sur la page suivante.

Critique Essai de "Balatro" : du crack avec des cartes par Simon Balissat

Récemment, il a remporté trois prix lors des Game-Awards de cette année : "Meilleur jeu indépendant", "Premier jeu indépendant" et "Meilleur jeu mobile".

"Balatro" interprète les mécanismes du poker d'une manière totalement nouvelle. Dans ce jeu, vous combinez des mains de poker à partir d'un jeu de 52 cartes standard. L'objectif est d'obtenir des scores (jetons) de plus en plus élevés grâce à un choix judicieux de cartes et à des synergies.

Les joueurs doivent surmonter différents blinds (mises minimales) en jouant des mains de poker comme le full ou la quinte flush et en les améliorant avec des cartes joker et des multiplicateurs. La particularité de "Balatro" est la possibilité de changer dramatiquement le deck avec des cartes joker et tarot uniques, ce qui fait de chaque tour de jeu une expérience tactique totalement nouvelle.

Le développeur LocalThunk a déjà déclaré en août dernier qu'il était opposé aux jeux d'argent en tant que tels. Il avait ainsi précisé dans son testament que l'IP "Balatro" ne devait jamais être vendue ou concédée sous licence à une entreprise de jeux de hasard/casino.

La classification par âge n'est toutefois pas la même dans tous les pays. L'ESRB nord-américain se montre moins sévère et a attribué un E10+ à "Balatro". L'USK allemand donne également une note plus modérée au jeu de cartes, avec une classification à partir de 12 ans.

Les loot boxes payantes devraient être interdites

Je comprends très bien la critique du développeur solo, surtout à l'égard de jeux comme "EA Sports FC". Les loot boxes et les microtransactions sont une aberration absolue dans le monde du jeu. De mon point de vue, elles devraient être complètement interdites et supprimées.

Ainsi, les loot boxes payantes sont désormais interdites en Belgique et aux Pays-Bas. Elles y sont considérées comme des jeux d'argent illégaux. Et je pense que c'est une bonne chose. Dans ces pays, il est toujours possible de jouer à des jeux avec de telles mécaniques, mais ils ne contiennent plus de loot boxes payantes.