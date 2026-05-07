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Le Conseil national ne veut pas de règles strictes pour les scooters électriques - pas encore

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 8/5/2026

Une motion demande que les scooters électriques ne puissent être conduits qu'avec une plaque d'immatriculation, un casque et un permis de conduire. Le Conseil national l'a rejetée. Une révision de la loi est de toute façon prévue pour 2027.

Gros, lourds, rapides et dangereux, c'est ainsi que le conseiller national Matthias Jauslin des Vert'libéraux considère les scooters électriques. C'est pourquoi il a déposé une motion visant à classer ces véhicules dans la catégorie «cyclomoteurs rapides».

La revendication : les conducteurs d'un scooter électrique doivent porter un casque, posséder un permis de conduire et immatriculer et assurer le véhicule. Les scooters électriques doivent être soumis aux mêmes règles que les vélos électriques rapides jusqu'à 45 km/h et les cyclomoteurs. La présence d'une deuxième personne sur le passager doit être interdite.

Il est important de savoir : Jauslin ne pose cette exigence qu'en ce qui concerne les scooters électriques «et autres véhicules tendance similaires», qui ont des places assises, pèsent au maximum 250 kilogrammes et peuvent rouler jusqu'à 25 kilomètres par heure. Le motionnaire a exclu les trottinettes ou scooters électriques sur lesquels on se tient debout et qui ne dépassent pas 20 kilomètres par heure.

Quelles sont les catégories? En résumé, on trouve désormais dans le règlement les catégories suivantes (avec des exemples). Vélos électriques, scooters électriques jusqu'à 25 km/h, trottinettes électriques jusqu'à 20 km/h. typiquement Segway. pour les personnes à mobilité réduite, y compris sur les surfaces piétonnes. Vélos-cargos ou pousse-pousse à trois roues ou plus, à plusieurs voies. vélos électriques jusqu'à 45 km/h, motos jusqu'à 30 km/h.

Si vous voulez en savoir plus sur cette classification qui n'est en vigueur que depuis un an, vous pouvez lire toutes les informations ici.

En coulisse Nouvelles règles pour les trottinettes électriques : qui a le droit de rouler, à quelle vitesse et avec qui ? par Lorenz Keller

Un durcissement immédiat clairement rejeté

Au Conseil national, la motion n'a toutefois eu aucune chance lors de la session spéciale fin avril. Elle a été clairement rejetée par 122 voix contre 33 et 33 abstentions. Seul son propre parti a soutenu Matthias Jauslin dans son intégralité. Tous les autres groupes politiques ont rejeté la demande, même si quelques voix favorables se sont élevées de la gauche à la droite.

Les votes au Parlement ont montré que les politiciens ne sont pas opposés à un durcissement - mais au moment et à la manière. En effet, les bases légales sont entrées en vigueur il y a seulement un an. Et le Conseil fédéral prévoit de les réviser à nouveau en 2027. Toutefois, il ne s'agira pas d'une redistribution des catégories, mais d'une consultation ordinaire au cours de laquelle les partis, les associations et les entreprises pourront s'exprimer sur le sujet.

Le conseiller fédéral Martin Pfister a montré qu'il comprenait la motion Jauslin : «C'est pourquoi le port obligatoire du casque pour les scooters électriques doit être mis en discussion dans le cadre de la consultation.» Les prescriptions concernant le tuning doivent également être renforcées afin que les prescriptions de vitesse pour les scooters ne puissent pas être contournées aussi facilement.

Personne ou presque ne veut d'une immatriculation obligatoire

Pfister et la majorité du Conseil national s'opposent toutefois à une nouvelle classification des scooters électriques dans une autre catégorie de véhicules, car selon l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), les véhicules similaires appartiennent aux mêmes catégories. En d'autres termes, les scooters électriques sont assimilés aux vélos électriques lents, les deux pouvant être propulsés au maximum à 25 kilomètres par heure.

Le Conseil fédéral et le Parlement s'opposent fermement à l'obligation d'immatriculation, qui entraînerait une charge administrative plus importante. De plus, le conseiller fédéral Pfister fait remarquer qu'une obligation d'immatriculation devrait être introduite rétroactivement pour tous les modèles sur le marché afin de ne pas rendre les contrôles de police plus difficiles. En d'autres termes, tous les scooters électriques déjà achetés devraient également être homologués. «Une modification juridique en ce sens constituerait toutefois une atteinte inhabituelle et importante à l'acquis», a déclaré le conseiller fédéral Pfister lors du débat.

D'autres pays sont plus restrictifs

Dans certains pays voisins, l'approche est plus stricte. L'Italie vient de durcir sa législation. A partir du 16 mai, chaque scooter électrique, mais aussi chaque trottinette électrique et chaque scooter électrique, devra être muni d'une plaque d'identification - même si vous ne l'utilisez que pour les vacances. La plaque coûte près de 34 euros et doit être commandée en ligne, puis collée sur le garde-boue ou le guidon. Le port du casque est d'ores et déjà obligatoire, et à partir du 16 juillet, chaque conducteur devra également être assuré en responsabilité civile.

En Allemagne, à partir de 2027, toutes les trottinettes électriques nouvellement immatriculées devront être équipées de clignotants et de freins avant et arrière techniquement séparés. Les trottinettes électriques doivent déjà être assurées en responsabilité civile. Celle-ci est attestée par une plaque d'assurance collée sur le véhicule.

En Suisse, il faudra donc attendre au moins 2027 pour que les règles soient révisées. Je trouve cela dommage, car il est tout à fait possible d'agir dans le domaine de la sécurité. Il serait judicieux de rendre le port du casque obligatoire, mais pour tous les deux-roues à moteur, c'est-à-dire aussi bien les scooters électriques que les trottinettes et les vélos électriques.

On peut également se demander si le poids du véhicule ne devrait pas jouer un rôle plus important dans la répartition des catégories. En d'autres termes, un scooter électrique pesant entre 150 et 250 kilos ne devrait-il pas automatiquement faire partie des «cyclomoteurs rapides»: y compris l'obligation du casque, de l'immatriculation et du permis de conduire - mais aussi le droit de rouler à 30 km/h comme un cyclomoteur.

En revanche, la Suisse a supprimé la vignette pour les vélos en 2011 pour de bonnes raisons. La charge administrative était importante et l'effet minime, car presque tout le monde a souscrit une assurance responsabilité civile.

Photo d’en-tête : Unsplash

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