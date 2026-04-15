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Le conflit conjugal autour de "Subnautica 2" continue : les développeurs publient désormais eux-mêmes

Debora Pape Traduction : traduction automatique 15/4/2026

La guerre juridique entre le développeur de Subnautica 2, Unknown Worlds, et sa société mère, Krafton, se poursuit. Il semblerait maintenant qu'Unknown Worlds se charge lui-même de la publication du jeu tant attendu.

Le studio de développement américain Unknown Worlds Entertainment et l'éditeur sud-coréen Krafton se livrent depuis quelques mois à la dispute conjugale la plus en vue de l'industrie du jeu. Ce drame a tout pour plaire à un public avide de sensationnalisme : des managers licenciés et réintégrés par la justice, des bonus de plusieurs millions de dollars et même un bébé commun. Et ce dernier s'appelle «Subnautica 2», le jeu dont la sortie sur Steam est actuellement attendue par le plus grand nombre de joueurs.

Vous pouvez lire toute l'histoire jusqu'à présent dans mon article précédent.

Nouveautés + tendances Drame millionnaire autour de "Subnautica 2" : Comment Krafton a tenté d'empêcher un bonus par Debora Pape

Le site «Subnautica 2» a-t-il perdu son éditeur ?

Un nouveau chapitre s'ajoute maintenant à la liste : Krafton ne semble plus être l'éditeur de «Subnautica 2». Sur les plateformes Steam et Xbox, importantes pour la commercialisation du jeu, Unknown Worlds est indiqué comme développeur et selon Steam DB comme éditeur depuis le 7 avril. Cependant, Krafton est toujours mentionné sur le site «Subnautica 2» et sur Epic Games.

A ce jour, aucun des deux sites n'a commenté ce changement. Krafton est/était non seulement l'éditeur de «Subnautica 2», mais aussi le propriétaire de Unknown Worlds depuis 2021.

Si ce nouveau développement est vrai, il soulève des questions. On ne sait pas exactement qui est à l'origine de ce changement. Krafton s'est-il retiré en tant qu'éditeur ou le développeur a-t-il pu se libérer ? Ce n'est qu'en mars dernier qu'un tribunal américain a interdit à Krafton de s'approprier illégalement le contrôle opérationnel du studio. La publication de «Subnautica 2» sous sa propre responsabilité pourrait être une conséquence de ce jugement. Unknown Worlds obtient ainsi également le plein contrôle de la date de sortie. En revanche, une séparation complète des deux entreprises - c'est-à-dire un rachat - est peu probable.

Et qu'en est-il du bonus de 250 millions de dollars US versé au studio de développement et qui a fait l'objet d'un débat houleux ? La décision de justice de mars interdit à Krafton de saboter le paiement en intervenant ou en le retardant. C'est précisément ce que Krafton avait tenté de faire, selon le tribunal, en licenciant et en retardant la sortie de «Subnautica 2». Si Unknown Worlds atteint les objectifs de vente convenus, Krafton est tenu de verser la prime.

Qu'en est-il de «Subnautica 2»? ?

Cette querelle persistante ne cesse de susciter des inquiétudes quant à la santé de «Subnautica 2». Le jeu devait initialement sortir en 2025 et, selon le fondateur du studio Charlie Cleveland, il était prêt pour une sortie en early access cet été. Mais après le licenciement surprise des deux fondateurs et du directeur général Ted Gill par Krafton, la sortie a été repoussée à 2026. Krafton a fait valoir que le jeu était très en retard sur le calendrier. L'état de développement de «Subnautica 2» est depuis au cœur de la controverse.

Actuellement, aucune date de sortie n'est indiquée. Aux dernières nouvelles, une sortie au plus tard à l'été 2026 serait stratégiquement importante pour atteindre les objectifs de succès pertinents pour le bonus.

Unknown Worlds publie à intervalles irréguliers des dev-vlogs qui présentent certains aspects du jeu. La dernière vidéo est sortie il y a environ un mois et montre des détails sur le nouveau système de construction de base. La communication des développeurs, qui se veut résolument décontractée, laisse espérer que «Subnautica 2» est sur la bonne voie pour sa sortie.

Photo d’en-tête : Unknown Worlds Entertainment

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