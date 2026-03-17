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Drame millionnaire autour de "Subnautica 2" : Comment Krafton a tenté d'empêcher un bonus

Debora Pape Traduction : traduction automatique 17/3/2026

Une décision de justice spectaculaire tombe en faveur des responsables licenciés de "Subnautica". L'éditeur Krafton aurait inventé des raisons pour justifier les licenciements et empêcher la sortie rapide de "Subnautica 2".

Si l'attente de «Subnautica 2» est grande chez les fans, le drame qui se joue en coulisses l'est tout autant. Depuis des mois, l'éditeur sud-coréen Krafton et les ex-dirigeants d'Unknown Worlds, le studio de développement de «Subnautica», lavent leur linge sale en partie devant les tribunaux, en partie en public. Aujourd'hui, la Delaware Chancery Court, un tribunal américain, a donné entièrement raison à Ted Gill, l'ancien directeur général licencié, et ordonne sa réintégration.

La pierre d'achoppement a été la mise à la porte surprise par Krafton, en juillet 2025, des fondateurs du studio, Charlie Cleveland et Max McGuire, ainsi que du PDG Ted Gill. Cela s'est accompagné du report de la date de sortie en accès anticipé de «Subnautica 2» de 2025 à 2026.

Nouveautés + tendances Drame autour de "Subnautica 2" : les développeurs et éditeurs licenciés vont au tribunal par Debora Pape

Décision du tribunal : le renvoi d'un manager pour des motifs fallacieux

Krafton avait racheté Unknown Worlds en 2021 et peut donc y prendre des décisions en matière de personnel. C'est du moins ce que pensait l'entreprise. Le tribunal ne l'entend pas de cette oreille et a jugé que le licenciement était illégal. Et ce n'est pas tout : Krafton a inventé des raisons a posteriori pour justifier l'éviction des trois cadres, selon le juge. En licenciant, Krafton voulait prendre le contrôle de la publication de «Subnautica 2».

Le juge a maintenant établi que l'ex-PDG licencié, Ted Gill, devait être immédiatement réintégré en tant que directeur général d'Unknown Worlds et retrouver l'intégralité de la direction opérationnelle. Krafton ne doit pas entraver le travail de Gill ni le lancement prévu. Lors d'un procès ultérieur, les éventuelles demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Krafton seront négociées.

C'est un coup dur pour Krafton - mais un coup juste, si les conclusions du tribunal sont correctes.

Au cœur de toute cette misère se trouve un bonus de plusieurs millions de dollars. Lors du rachat, Krafton avait contractuellement promis à Unknown Worlds de verser 250 millions de dollars à l'équipe de développement si un objectif de chiffre d'affaires fixé était atteint d'ici fin 2025. La sortie de «Subnautica 2», prévue pour 2025, aurait permis cela. «Subnautica 2» est actuellement sur Steam le jeu le plus attendu.

Le licenciement des deux fondateurs est également illégal, mais le tribunal n'a pas ordonné leur réintégration. Ils n'auraient joué qu'un rôle mineur dans le développement du jeu.

Krafton a voulu éviter de payer une prime importante

Dans son jugement, le tribunal suit l'accusation des anciens managers selon laquelle Krafton voulait éviter le paiement du bonus par tous les moyens. Kotaku avait déjà rapporté en novembre que les ex-dirigeants avaient pu fournir des documents pertinents à l'appui de cette argumentation. Le directeur général de Krafton, Kim Chang-han, aurait même cherché avec ChatGPT des solutions pour contourner le bonus - ce qui s'est avéré difficile grâce à l'étanchéité du contrat. Unknown Worlds a refusé de renégocier le montant du bonus.

C'est pourquoi Kim Chang-han a convenu avec son directeur des opérations mondiales, Richard Yoon, que la seule façon d'éviter le paiement était de contrôler la date de sortie de «Subnautica 2». En d'autres termes : Si Krafton repoussait la date, les objectifs de vente ne seraient pas atteints et le bonus serait annulé. Or, le contrôle de la sortie était entre les mains des directeurs de studio d'Unknown Worlds. Krafton a donc rapidement imposé le licenciement des trois responsables, les accusant de ne pas avoir fait leur travail et d'avoir à leur tour retardé la sortie de «Subnautica 2».

Le tribunal américain ne voit aucune preuve à l'appui de cette argumentation. Le contrôle de la date de sortie est désormais rendu à Ted Gill. Le paiement du bonus n'est pas non plus abandonné. Le tribunal a ordonné qu'Unknown Worlds ait désormais au moins jusqu'au 15 septembre 2026 pour atteindre ses objectifs de vente. En raison du report de «Subnautica 2», il était devenu impossible pour le studio - comme Krafton l'avait probablement prévu - de respecter la date limite de bonus.

Photo d’en-tête : Mondes inconnus

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