Nouveautés + tendances 13 16

L'audience de la SSR s'effondre : les radios privées veulent rester sur la FM

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 14/7/2025

La SSR perd des centaines de milliers d'auditeurs après l'arrêt de la FM. En revanche, les stations privées - soutenues par la FM - progressent. Aujourd'hui, la Commission des télécommunications souhaite un nouveau report de l'arrêt des OUC.

À la fin de l'année 2024, la SSR a désactivé les antennes pour les ondes ultracourtes (OUC). Après les six premiers mois sur DAB+, les stations de SRF en Suisse alémanique annoncent un effondrement de l'audience : 332 000 auditeurs et auditrices ont tourné le dos aux stations. Seule SRF 4 News a connu une légère augmentation. C'est ce que révèle une enquête de Mediapulse.

A la différence de la SSR, de nombreuses stations de radio privées n'ont pas cessé d'émettre en FM - leurs chiffres ont nettement augmenté. Mais elles craignent désormais le même phénomène si la FM s'arrête en 2026. Nicola Bomio, président de l'Association suisse des radios privées, veut donc débattre de la question de savoir si l'arrêt définitif du réseau FM en 2026 est prématuré. Il craint que les pertes d'audience des stations privées soient similaires à celles de la SSR - ce qui pourrait avoir «des conséquences existentielles pour le paysage radiophonique suisse». En effet, le nombre d'auditeurs détermine les tarifs des spots publicitaires à la radio. Plus il y a d'auditeurs, plus la publicité est chère - et donc plus les recettes des stations sont élevées.

La Commission des télécommunications du Conseil national a fait de même. Celle-ci a récemment approuvé une motion pour le report de l'arrêt de la FM. La balle est maintenant dans le camp du Parlement. Un nouveau report est toutefois peu probable, car l'arrêt en 2023 a été adopté par le Conseil fédéral et inscrit dans la loi dans l'«Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences radio» (art. 63, al. 2).

Une question de technologie et d'argent

La SSR compte désormais un total d'environ 2,1 millions d'auditeurs. Elle se retrouve ainsi derrière les stations de radio privées. Ces dernières ont vu leur nombre d'auditeurs augmenter : 2,48 millions de personnes les écoutent. Cela correspond à une augmentation de 188 730 personnes par rapport à l'année précédente. Les stations à forte audience comme Radio Pilatus, Radio 24 et Radio Zürisee ont notamment enregistré une croissance à deux chiffres.

La baisse de l'audience de la SSR coïncide avec l'arrêt des signaux FM au début de l'année 2025. Cette décision a été justifiée à l'origine par le fait que seule une petite minorité de la population écoute encore la radio exclusivement sur la bande FM - et ce, principalement en voiture. Le passage au DAB+ et à Internet comme nouveaux moyens de réception devait non seulement apporter des avantages technologiques, mais aussi permettre d'économiser 15 millions de francs par an.

Mais le passage à la radio n'a visiblement pas entraîné de nombreux auditeurs. Le nombre de personnes qui sont désormais passées à la réception numérique est plus faible que prévu et les stations privées qui misent encore sur la FM profitent nettement des pertes de la SSR. Celles-ci sont fortement ressenties en Suisse romande et au Tessin. La RTS et la RSI ont perdu des auditeurs au profit de chaînes étrangères en France et en Italie.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 13 personne(s)