La planète vagabonde connaît une croissance fulgurante

Dans l'immensité de l'univers, il existe probablement des milliards de planètes qui n'appartiennent à aucun système solaire et qui se promènent seules dans l'espace. Ces vagabonds - appelés en anglais «rogue planets» et en allemand simplement «Objekt planetarer Masse» - sont difficiles à observer, mais la taille des objets connus va de la taille de la Terre à plusieurs fois la masse de Jupiter. Un spécimen particulièrement impressionnant est Cha 1107-7626 de la constellation du Caméléon (en latin : Chamaeleon, abrégé : Cha) à 620 années-lumière : Selon l'équipe de Víctor Almendros-Abad de l'Observatoire de Palerme, cette exoplanète a une masse de cinq à dix fois celle de Jupiter, mais elle croît aussi à une vitesse record.

Les observations réalisées avec le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire Européen Austral (ESO) montrent que cette planète vagabonde absorbe le gaz et la poussière de son environnement à un rythme de six milliards de tonnes par seconde, augmentant ainsi extrêmement sa masse. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé jamais observé pour une telle planète solitaire ou même pour une planète tout court, , écrit l'équipe dans un communiqué.

Cha 1107-7626 est donc encore en pleine formation et croissance, alimentée par le disque d'accrétion de gaz et de poussière qui l'entoure. Cependant, cette croissance ne se fait pas de manière uniforme, mais par à-coups, comme le montrent les données. En août 2025, la planète a accumulé de la matière environ huit fois plus vite que quelques mois auparavant : environ six milliards de tonnes par seconde, soit presque la masse de la comète 67P/Tchourioumov-Gerassimenko, qui fut un temps la cible d'une mission scientifique européenne dans les années 2010.

En plus des données du VLT, Almendros-Abad et ses collègues ont également utilisé d'autres données du télescope James Webb. Ils ont ainsi pu collecter les spectres avant et pendant l'éruption d'accrétion, lorsque la planète grandissait particulièrement vite. L'activité magnétique a manifestement joué un rôle important, ce qui n'a été observé jusqu'à présent que dans les étoiles. Les objets planétaires, de masse relativement faible en comparaison, peuvent donc tout de même avoir de forts champs magnétiques qui alimentent de tels événements d'accrétion. Les images spectroscopiques prises au moment de l'éruption suggèrent également que la composition chimique du disque autour de la planète a changé : De la vapeur d'eau a été détectée pendant le spectacle, mais pas auparavant. Ce phénomène n'avait été observé jusqu'à présent que dans les étoiles, et non dans les planètes, quelles qu'elles soient.

«Cette découverte brouille la frontière entre les étoiles et les planètes et nous permet de jeter un coup d'œil sur les premières étapes de l'évolution des planètes solitaires», explique l'astronome Belinda Damian de l'Université de St Andrews, qui a participé à l'étude. On ne sait pas encore comment les planètes vagabondes se forment, par exemple si elles sont éjectées de leur système stellaire d'origine. Ou s'ils se forment indépendamment dans l'espace sans cela, en accumulant progressivement de la matière comme les étoiles. Cha 1107-7626 suggère que c'est le dernier cas, du moins pour certains de ces objets.

