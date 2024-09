La grande finale de la Digitec Playground Cup Vol. 13 avec "Rainbow Six Siege".

Samedi, les meilleures équipes de Rainbow Six Siege s'affronteront lors de la finale de la Playground Cup pour la gloire, l'honneur et des prix exceptionnels. Vous pouvez y assister en direct.

Ce week-end, la finale de la Digitec Playground Cup Vol. 13 sera à nouveau l'occasion de faire feu. Les meilleures équipes issues de deux tours de qualification s'affronteront.

Deux finales seront jouées, chacune en mode "best of three". Le streaming commencera à 11h45 en direct sur Twitch et Youtube.

La "petite" finale (départ : 12h15) verra s'affronter en duel les deuxièmes des qualifications : "Peek Performance" et "15th Law of Power".

La "grande" finale (départ vers 15h15) opposera les équipes gagnantes des qualifications : "Ultima Chorus" et "Team Asturbo".

Qu'est-ce qu'il y a à gagner?

En partenariat avec Samsung Odyssey OLED, les finalistes pourront repartir avec les prix suivants.

Grande finale

L'équipe gagnante de la grande finale aura le choix entre deux prix. L'équipe arrivée en deuxième position recevra l'autre prix.

Un Samsung Odyssey OLED G6 par membre de l'équipe :

ou

Un Samsung 990 Pro avec heatsink plus 200 CHF de bon d'achat Digitec par membre de l'équipe :

Petite finale

Les deux équipes de la petite finale recevront un Samsung T7 Shield par membre de l'équipe :

A propos, le Samsung Odyssey OLED G6 et le Samsung Odyssey OLED G8 sont actuellement disponibles à prix promotionnel dans la boutique:

