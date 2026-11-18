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La France ouvre une enquête contre Apple pour obsolescence programmée

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 18/11/2026

Nouvel appareil photo, Face ID en panne ? La France traîne Apple en justice pour des réparations d'iPhone bloquées – et soupçonne une obsolescence programmée.

Le parquet de Paris traduit Apple en justice. Il accuse l'entreprise d'avoir intégré des verrous techniques dans ses iPhones, empêchant les réparateurs indépendants de réparer les appareils. Selon l'organisation française Halte à l'Obsolescence programmée (HOP), une audience de préparation aura lieu le 25 février 2027. Comme l'a appris l'agence de presse AFP, le procès lui-même débutera le 17 juin de l'année prochaine.

Ce procès fait suite à une enquête qui a duré plusieurs années. Les investigations initiales de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont débuté dès mai 2023.

Qu'est-ce qu'Apple est précisément accusé d'avoir fait ?

Au cœur des preuves se trouve ce que l'on appelle la « sérialisation ». Apple associe des composants individuels tels que l'écran, la batterie ou l'appareil photo à un iPhone spécifique via leur numéro de série. Si un réparateur remplace une pièce, iOS détecte le changement. L'accusation soutient que le système d'exploitation restreint alors certaines fonctionnalités ou harcèle les utilisateurs avec des messages d'avertissement.

HOP cite également des exemples concrets : après le remplacement de la caméra frontale, Face ID ne fonctionnait plus. De même, l'affichage de l'état de la batterie n'était parfois plus disponible. Les pièces de rechange provenant de fournisseurs tiers auraient été partiellement bloquées par iOS (ne fonctionnant pas du tout). Il y aurait également eu des cas où des iPhones équipés de composants provenant d'autres iPhones ne fonctionnaient plus correctement. Sur ce point, HOP reste toutefois vague. Les enquêteurs y voient une tentative de réduire délibérément la durée de vie des appareils afin de pousser les utilisateurs à en acheter de nouveaux.

Apple conteste ces accusations. L'entreprise affirme que son matériel et ses logiciels sont conçus pour durer et que, depuis 2024, des pièces d'origine d'occasion sont même acceptées lors des réparations. HOP reconnaît ces efforts, mais souhaite continuer à surveiller l'évolution de la situation.

Quels sont les risques pour Apple ?

La France qualifie l'entrave délibérée à la réparation de délit spécifique. Si Apple est reconnu coupable, l'amende pourrait être basée sur le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise et les personnes concernées pourraient également demander des dommages et intérêts. Cependant, il pourrait s'écouler encore des mois, voire des années, avant d'en arriver là.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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