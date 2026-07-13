Nouveautés + tendances 3 3

La Commission européenne voit un risque de dépendance avec Instagram et Facebook

Debora Pape Traduction : traduction automatique 13/7/2026

La Commission européenne accuse Meta de favoriser la dépendance aux réseaux sociaux chez les jeunes avec Instagram et Facebook. En ne respectant pas le Digital Services Act, le géant de la technologie risque désormais de lourdes amendes de plusieurs milliards et des modifications de conception forcées.

La Commission européenne constate des indices selon lesquels Facebook et Instagram, de par leur conception, favorisent une utilisation compulsive et peuvent nuire à la santé mentale des enfants et des adolescents. C'est le résultat d'une procédure que la Commission européenne avait ouverte en mai 2024 pour enquêter sur le potentiel addictif des deux plateformes.

Il s'agissait fondamentalement de vérifier si les deux plateformes de médias sociaux, qui appartiennent au groupe Meta de Mark Zuckerberg, enfreignent le Digital Services Act (DSA) de l'UE. C'est la base pour prendre des mesures réglementaires contre Meta. La « constatation préliminaire » de la Commission européenne part désormais effectivement d'une telle infraction.

Qu'est-ce que le Digital Services Act ? Il s'agit d'une loi européenne en vigueur depuis février 2024. Son objectif est de protéger les citoyens de l'UE contre les dangers des services numériques et de responsabiliser davantage leurs fournisseurs en matière de respect des droits des utilisateurs. Le DSA oblige les plateformes en ligne à lutter contre les contenus, biens et services illégaux et à s'abstenir de pratiques de conception manipulatrices (« dark patterns »). En outre, elles doivent accroître la transparence des algorithmes de recommandation et offrir aux utilisateurs des possibilités supplémentaires d'influencer la sélection des contenus.

Quelles obligations Instagram et Facebook enfreignent-ils ?

Les deux plateformes Meta, avec plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE, sont considérées comme des « très grandes plateformes en ligne ». Ce statut les oblige à respecter des règles spécifiques. Cela inclut, entre autres, l'évaluation des risques qui peuvent découler de l'utilisation pour les mineurs et les adultes vulnérables.

Meta n'aurait pas effectué ces évaluations de risques de manière adéquate, comme le constate maintenant la Commission européenne. L'évaluation n'aurait pas pris en compte les recommandations personnalisées, la lecture automatique (autoplay) et le défilement infini – ce sont des fonctions de conception visant à maximiser la durée d'utilisation et contribuant à des « habitudes malsaines et à une utilisation compulsive ». Meta n'aurait pas non plus inclus dans l'évaluation les statistiques disponibles sur l'utilisation nocturne de ses plateformes, ni les formats favorisant l'addiction tels que les Reels et les Stories.

Parallèlement, Meta n'aurait pas mis en œuvre de mesures suffisantes pour réduire les risques. Les outils de gestion du temps seraient trop facilement contournés et l'activation de blocages efficaces par les parents serait trop compliquée. Les mesures n'auraient donc pas conduit à une réduction notable du temps d'utilisation. Les conseils et informations sur la santé mentale ne sensibiliseraient pas non plus suffisamment.

Le vent politique tourne

Médias sociaux et risque d'addiction – ce n'est pas nouveau ? C'est vrai. Après des années de critiques concernant les pratiques favorisant l'addiction, beaucoup de choses se sont passées récemment au niveau national. Aux États-Unis, des milliers de plaintes sont en cours contre les plateformes de médias sociaux. L'un des procès les plus connus à ce jour a été décidé en mars 2026 en faveur de la jeune plaignante. En Australie, une interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans est entrée en vigueur fin décembre 2025, d'autres États débattent également d'interdictions.

En coulisse Interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes : que prévoient les pays européens ? Florian Bodoky 36 99

La constatation de l'UE concernant le potentiel addictif des médias sociaux est une voix supplémentaire importante qui met la pression sur les plateformes de médias sociaux. Dès février, la Commission avait publié une constatation préliminaire similaire contre Tiktok, qui concernait également des éléments de conception favorisant l'addiction.

Que demande la Commission européenne ?

La constatation préliminaire n'entraîne pas encore de lois ou d'amendes. Elle indique seulement que Meta enfreint les lois en vigueur et comment le groupe pourrait se conformer au DSA.

La Commission estime que Meta doit mettre en œuvre des modifications de conception fondamentales dans ses applications. Elle propose, par exemple, la désactivation par défaut des fonctions favorisant l'addiction telles que la lecture automatique et le défilement infini. Les interruptions de temps d'écran devraient encourager les mineurs à se tourner vers d'autres activités.

Meta peut maintenant examiner les arguments et se défendre. Il n'y a pas de délai. Si Meta ne réagit pas de manière adéquate à la constatation, l'UE peut imposer une amende allant jusqu'à six pour cent du chiffre d'affaires annuel mondial du fournisseur. Sur la base du chiffre d'affaires de Meta d'environ 201 milliards de dollars américains en 2025, cela correspondrait à plus de 12 milliards de dollars américains (environ 10,5 milliards d'euros ou près de dix milliards de francs suisses).

Photo d’en-tête : shutterstock/T.Vyc

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







