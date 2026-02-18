Nouveautés + tendances 9 7

La Chine fait danser les robots lors du Nouvel An et le monde s'émerveille

Debora Pape Traduction : traduction automatique 18/2/2026

La startup Unitree a démontré les progrès fulgurants des robots humanoïdes lors du spectacle de gala du Nouvel An chinois, avec des intermèdes de kung-fu fluides et des backflips autonomes.

L'année du cheval a officiellement commencé en Chine. Chaque année, le CMG Spring Festival Gala constitue le cœur culturel des festivités du Nouvel An. En tant qu'événement télévisé le plus regardé au monde, ce spectacle sert aussi traditionnellement à la République populaire à démontrer ses propres progrès technologiques. Pour le lancement de la nouvelle année, ce ne sont pas des chevaux qui ont sauté sur la scène, mais des robots humanoïdes dansants. Ils symbolisent la puissance et la rapidité de l'industrie chinoise en tant que «cheval moderne»

La performance coordonnée de plusieurs robots Unitree a suscité l'étonnement du monde entier. Vous pouvez voir le spectacle à partir de la quatrième minute :

Des progrès remarquables en un an

Le gala du Nouvel An 2026 présente le modèle de robot G1 de la startup Unitree Robotics avec des enfants dansant dans une chorégraphie fluide d'arts martiaux. Les robots, qui ne mesurent que 130 centimètres, agissent avec les humains d'une manière qui fait presque oublier qu'il s'agit d'acteurs artificiels. Ils font des roues, des backflips et tournoient avec des épées et des nunchakus avec une précision qui n'a rien à envier à celle des maîtres humains.

Les acrobaties et le maniement sûr des armes de spectacle exigent un haut degré de coordination et d'équilibre. Les machines humanoïdes ont exécuté des routines complexes de kung-fu, notamment le style très technique «Drunken Fist». En point d'orgue de la performance, le modèle Unitree H2, beaucoup plus grand, a été rejoint par une épée.

Le H2 d'Unitree surplombe les plus petits modèles G1.

Source : CGTN Europe

Lors du spectacle de gala de l'année dernière, les robots Unitree ont également fait une apparition dans une danse traditionnelle Yangge. Vous pouvez voir le spectacle de 2025 ici. Les progrès réalisés par les robots en un an sont époustouflants. En 2025, les robots se déplaçaient à pas de triplets prudents en agitant les bras de manière synchronisée. Il s'agissait plus d'un ballet programmé que d'une véritable chorégraphie.

2026, en revanche, était placé sous le signe de «Embodied AI» (IA incarnée). Les robots agissaient de manière largement autonome. Grâce à des télémètres lidar et à un retour de force en temps réel, ils peuvent corriger eux-mêmes leur équilibre lors de sauts et de parkour. De plus, il ne s'agit pas de prototypes mais de produits prêts à être commercialisés, disponibles à partir de 13 500 dollars https://shop.unitree.com/en-de/products/unitree-g1.

Il y a environ un an, un robot battant des roues de la société américaine Boston Dynamics a fait sensation. La vitesse des robots Unitree ainsi que leur coordination des mains placent désormais la barre encore plus haut pour les robots humanoïdes.

Paraître dans des sketches et accompagner des spectacles

En plus des spectacles martiaux, des robots humanoïdes des sociétés chinoises MagicLab, Galbot et Noetix ont également participé aux festivités. Ils ont effectué des acrobaties comme la figure de breakdance «Thomas 360»- spin, ont servi de danseurs de fond et ont montré leur capacité à faire des mimiques humaines dans un sketch comique.

En janvier, la société américaine Realbotix avait présenté au grand public ses robots mimétiques modulaires. Difficile d'imaginer ce qui nous attend si des modèles mobiles, y compris des visages d'apparence humaine, conquièrent bientôt le monde.

Photo d’en-tête : CGTN Europe

