Des robots humanoïdes de Realbotix pour aider les personnes âgées isolées

Debora Pape 8/1/2026

Les robots sont censés faire le travail de l'homme à la maison ou dans l'industrie. La société Realbotix considère toutefois que l'objectif de ses robots est l'interaction humaine.

L'entreprise américaine de robotique Realbotix présente trois de ses robots humains au CES : Aria, Melody et David. Les visiteurs pourront discuter avec les robots et admirer leur nouveau système de vision : grâce à des caméras intégrées, ils suivent les personnes du regard et en tournant la tête. Selon le directeur général Andrew Kiguel, les robots distinguent les personnes et se souviennent de celles avec lesquelles ils ont déjà interagi. Et ils seraient même capables d'interpréter les émotions.

Sur Heise, on peut voir que la dame robot Melody parle aussi allemand - du moins une forme d'allemand très artificielle et non synchronisée avec ses lèvres. Dans les FAQ sur le site de l'entreprise, on peut encore lire que les robots ne maîtrisent que l'anglais, précisément en raison de l'absence de synchronisation labiale pour les autres langues. Mais jusqu'à présent, la synthèse vocale en anglais n'est pas non plus à la hauteur de celle d'assistants vocaux comme Gemini.

L'année dernière, Realbotix n'avait présenté qu'un seul robot, Melody, qui n'était d'ailleurs qu'un prototype. Désormais, les robots sont disponibles sur le marché. Realbotix n'est pas le seul fabricant à se spécialiser dans les robots humanoïdes. Contrairement à Xpeng et son modèle Iron, qui imite également la démarche humaine, Realbotix met l'accent sur l'interaction avec les humains.

Des robots pour l'interaction humaine

La peau en silicone des robots permet une représentation réaliste des rides et autres imperfections individuelles. Selon Realbotix, une apparence plus vraie que nature et la capacité de tenir une conversation naturelle sont des conditions préalables à l'utilisation des robots. Ils sont destinés à servir les clients, à dispenser des formations ou à servir de vedettes marketing lors de salons. On peut également imaginer qu'ils complètent des expositions dans des musées en tant que répliques de personnages historiques.

Realbotix aborde également l'épidémie de solitude nord-américaine «» : les robots pourraient tenir compagnie aux personnes âgées isolées. En perspective, ils pourraient aussi leur donner un coup de main, par exemple pour les aider à manger ou à utiliser leur smartphone. Pour cela, Realbotix travaille à l'amélioration des mains des robots.

Le visage a l'air réaliste et peut être changé.

Source : Realbotix

Les modèles peuvent être étendus de façon modulaire

Le visage des robots est amovible et interchangeable en un tour de main. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. La tête du robot est équipée de 17 moteurs qui permettent 17 degrés de liberté (Degrees of Freedom, DoF). Cela permet de représenter différentes expressions faciales et mouvements des yeux.

Le corps est lui aussi modulaire. Vous pouvez acheter une tête pour 20 000 dollars américains et ajouter par la suite un torse (39 DoF) ou même un corps complet. Le modèle de corps entier, disponible à partir de 125 000 dollars US, offre 44 DoF. Le robot ne peut pas marcher, mais il dispose d'un véhicule mobile. La batterie dure de quatre à huit heures selon le site web de l'entreprise, les modèles fixes se branchent simplement sur une prise électrique.

La grille tarifaire de Realbotix démarre à 20 000 dollars pour une tête de robot.

Source : Realbotix

Realbotix propose également de construire des robots entièrement selon ses propres idées. Au CES, on peut par exemple voir un modèle inspiré de «Cyberpunk 2077».

Photo d’en-tête : Realbotix

