La chaîne hi-fi la plus chère du monde

David Lee Traduction: traduction automatique 15/4/2025

Audio Reference se vante d'exposer la chaîne hi-fi la plus chère du monde. Au salon High End de Munich, vous pourrez écouter religieusement comment sonne une chaîne de trois millions de dollars. Sur rendez-vous, bien sûr.

Les installations hi-fi haut de gamme impliquent beaucoup d'argent. Parfois beaucoup, même. Et dans ce cas, une somme absurde. Ce qu'Audio Reference présentera en mai au salon «High End» à Munich aurait coûté trois millions d'euros. Il s'agit donc de l'installation la plus chère jamais présentée au public, écrit le distributeur hambourgeois de produits haut de gamme dans un communiqué de presse.

Cette somme colossale comprend également la salle d'écoute. Une petite salle de concert sera spécialement aménagée pour le salon avec des éléments acoustiques de Vicoustic. Je pense qu'il est légitime de l'inclure dans les coûts, car l'acoustique de la salle est au moins aussi importante pour le son que l'équipement utilisé. Voire même plus important.

Audio Reference ne précise pas quelle est la part de l'acoustique de la pièce dans le coût total. Mais ne vous inquiétez pas : l'installation elle-même est en tout cas spectaculairement chère. Les haut-parleurs WAMM Master Chronosonic de Wilson Audio pèsent une bonne tonne. Ils sont soutenus par deux subwoofers au nom poétique de Thor's Hammer. Avec cela, le premier million est déjà dépensé.

Quatre Dan D'Agostino Relentless Monoblocks sont utilisés comme étages de puissance. Chacun d'entre eux pèse 258 kilogrammes et tire jusqu'à 10 kilowatts de courant. Il n'y a pas de mal à vérifier la boîte à fusibles avant de les utiliser.

Comme chacun de ces éléments se situe dans une fourchette à six chiffres, nous nous sommes déjà débarrassés du deuxième million.

C'est le préamplificateur monobloc Relentless.

Source : Dan D'Agostino

L'appareil source utilisé est une platine vinyle de la marque VPI ainsi que des composants Vivaldi de la marque dCS. Le DAC dCS Vivaldi Apex coûte à lui seul 46 500 euros chez Moon Audio.

Les prix des câbles haut de gamme sont également toujours fascinants. Naturellement, Audio Reference ne se laisse pas faire ici non plus et utilise «comme il se doit» Nordost Odin. Le câble de haut-parleur coûte auprès de l'Auditorium 47 000 euros le mètre. Sur Aliexpress, des revendeurs affirment vendre le même câble pour moins de 20 euros. Il s'agit bien sûr de contrefaçons, mais la question est de savoir si cela s'entend. Je suis également très sceptique en ce qui concerne le DAC, car en fait, il n'y a plus de DAC avec des défauts audibles aujourd'hui.

Si vous voulez vous en convaincre : le 17 mai 2025 au High End de Munich, Atrium 3.1, C112/D111, réservation sur info@audio-reference.de.

Photo d’en-tête : Wilson Audio

