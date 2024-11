La bague intelligente de Casio indique principalement l'heure d'autres

Casio se lance dans les bagues intelligentes. La CRW-001-1JR n'a pas de capteurs, mais elle a un écran.

Déjà pour le 50e anniversaire de l'entreprise, Casio avait lancé une collection de bagues. Il s'agissait toutefois de purs bijoux sans fonction. La CRW-001-1JR, qui vient d'être présentée pour le Japon, est en revanche censée être un substitut à part entière de la montre au poignet.

La montre se déplace sur le doigt

Malgré sa petite taille, l'écran LCD de la montre-anneau étanche est divisé en six segments. Il affiche principalement les heures, les minutes et les secondes. Mais vous pouvez aussi passer à la date et à l'heure des autres fuseaux horaires. Un chronomètre et un réveil sont également disponibles. Ce dernier fait clignoter l'écran et ne joue aucun son. La pile du CRW-001-1JR est censée durer deux ans et être facile à remplacer.

Sans doigt pour comparer la taille, il pourrait s'agir d'une montre-bracelet.

Source : Casio

Casio ne propose la montre-anneau en acier inoxydable que dans une seule taille. La taille américaine 10,5 correspond à une circonférence d'environ 63 à 64 millimètres. Pour les petits doigts, le fabricant a inclus des inserts dans la CRW-001-1JR pour la rendre plus étroite. Si vous avez des doigts plus grands, cette montre n'est pas pour vous.

Les inserts permettent de resserrer la bague.

Source : Casio

Prix et disponibilité

Casio prévoit de vendre sa montre-anneau au Japon à partir de décembre. Elle devrait y coûter 19 800 yens, ce qui correspond actuellement à environ 113 francs ou 121 euros. La vente dans d'autres pays n'est pas prévue pour le moment.

