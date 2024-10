Casio lance une montre numérique classique en grand format

Casio a agrandi l'horloge numérique A158W pour en faire une horloge de bureau rétro. La nouvelle DQD-851J-8JF, qui fait également office de réveil, est moins chère que l'originale. Malheureusement, elle n'est vendue qu'au Japon.

A partir du 25 octobre Casio vendra en exclusivité au Japon une montre de bureau rétro inspirée de la montre-bracelet numérique A158W. Cependant, la Casio DQD-851J-8JF, qui mesure 10,2 × 11,7 × 4,8 cm, ne dispose pas d'un boîtier en acier inoxydable, contrairement à l'original. Elle ne sera donc vendue qu'au prix de 4378 yens. Cela correspond à environ 27 euros ou 25 francs suisses - l'original coûte environ 10 euros ou francs de plus.

L'A158W présentée ici est une évolution de la populaire F-91W, avec de l'acier inoxydable à la place du plastique. Cependant, la nouvelle horloge de table utilise à nouveau du plastique.

Source : Shutterstock

De même, l'horloge de table présentée en Photo d'en-tête ne dispose pas de la fonction chronomètre, ni de la cloche qui émet un bip à l'heure pleine si nécessaire. En revanche, elle dispose d'un rétroéclairage LED de couleur ambre et s'intègre parfaitement dans la chambre à coucher grâce à son réveil avec fonction snooze. De plus, elle peut mesurer la température et l'humidité de l'air.

Au Japon, elle règle automatiquement l'heure et le calendrier grâce à un signal radio - un signal qui n'existe nulle part ailleurs que sur l'île. Cette fonction peut donc être désactivée. Toutefois, selon Casio, l'heure indiquée par la montre perd alors en moyenne 30 secondes de précision par mois. La DQD-851J-8JF est alimentée par deux piles AA qui devraient durer au moins un an.

Si vous n'avez pas envie d'importer une DQD-851J-8JF d'Extrême-Orient, vous pouvez vous procurer l'original (A158W) ou son prédécesseur très populaire (F-91W) dans notre pays.