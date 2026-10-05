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«Kid Kirby» : un jeu SNES annulé revient après 30 ans

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 5/10/2026

Au milieu des années 1990, Nintendo a mis fin au développement de « Kid Kirby ». Plus de 30 ans plus tard, un fan a reconstruit le projet à partir d'images, de documents et de témoignages d'anciens développeurs retrouvés.

Derrière «Kid Kirby» se trouvait DMA Design, le futur prédécesseur de Rockstar North et développeur des premiers jeux «Grand Theft Auto». Pour le jeu Kirby, le studio a misé sur une jouabilité inhabituelle : vous deviez saisir le personnage avec la souris Super NES, le tirer vers l'arrière et le propulser à travers les niveaux. Nintendo avait sorti cet accessoire souris en 1992 avec «Mario Paint».

«Kid Kirby» était conçu comme une préquelle à la série. Vous incarnez un Kirby plus jeune, tandis que Dedede apparaît également dans une version plus jeune en tant que «Prince Dedede».

Kirby est propulsé à travers les niveaux

La direction et la distance déterminent où Kirby vole. Avec suffisamment de vitesse, il bat ses ennemis lors de la collision. Même pendant le vol, vous pouvez le saisir à nouveau et modifier sa trajectoire.

La main montre le principe de jeu central : Kirby est saisi par la souris et propulsé à travers les niveaux.

Source : NovaStar86B / itch.io

Ainsi, «Kid Kirby Recreation» se joue très différemment des jeux Kirby classiques. Au lieu de courir et de sauter précisément à travers les niveaux, vous devez estimer des trajectoires et réorienter Kirby au bon moment. La jouabilité ressemble donc davantage à un jeu d'adresse qu'à un jeu de plateforme classique.

Des commandes au clavier complètent la souris. S'y ajoutent des capacités de copie, avec lesquelles Kirby adopte temporairement les compétences de certains ennemis. La reconstitution comprend huit niveaux et un combat de boss.

La souris SNES est devenue un problème

Le lien fort avec la souris Super NES est devenu un problème plus tard. Le cofondateur de DMA, Dave Jones, a expliqué des années plus tard que l'accessoire s'était moins bien vendu que prévu. Parallèlement, le jeu ne fonctionnait pas bien avec une manette normale.

Nintendo a finalement mis fin au développement. Une version finale n'est jamais sortie.

Des idées personnelles comblent les lacunes

Pour sa reconstitution, «NovaStar86B» a utilisé des graphismes, des dessins conceptuels et des informations d'anciens employés de DMA conservés et accessibles au public.

Aucune version originale complète de «Kid Kirby» connue du public n'existe à ce jour. C'est pourquoi le développeur a dû interpréter et compléter lui-même les contenus manquants.

Cela se voit par exemple dans une mécanique d'avion en papier. Pour celle-ci, «NovaStar86B» s'est inspiré de «Paper Mario : La Porte Millénaire». D'autres éléments sont basés sur des ébauches connues du projet original.

En tant qu'avion en papier, Kirby se déplace librement dans les airs et collecte des pièces.

Source : NovaStar86B / itch.io

Le matériel visuel conservé ne montre également qu'une partie de ce que DMA Design prévoyait à l'époque. L'ancien programmeur de DMA, James Watson, a expliqué que certains des sprites de Kirby connus n'étaient que des espaces réservés. Plus tard, le studio aurait créé des graphismes plus grands et plus élaborés.

La version des fans ne peut donc que transmettre ce à quoi «Kid Kirby» aurait pu ressembler et comment il aurait pu se jouer.

L'original reste introuvable

L'ancien développeur de DMA, Mike Dailly, a rapporté plus tard l'existence d'une démo jouable du «Kid Kirby» original. Aucune copie accessible au public n'a fait surface jusqu'à présent.

«NovaStar86B» ne prévoit pas non plus d'extension importante de sa version. Selon ses propres dires, il a déjà traité une grande partie du matériel connu. D'autres contenus s'éloigneraient de plus en plus des modèles historiques pour reposer davantage sur ses propres idées.

«Kid Kirby Recreation» est disponible gratuitement via itch.io depuis septembre 2026. Il existe des versions pour Windows et Linux. Nintendo n'est pas impliqué dans ce projet de fan.

Photo d’en-tête : NovaStar86B / itch.io

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