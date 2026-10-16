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Kaleido 4 : La nouvelle génération d'écrans e-paper couleur apporte de nombreuses améliorations

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 16/10/2026

Gamme de couleurs plus étendue, plus de réduction de résolution pour les couleurs, blanc plus lumineux, meilleur contraste et lecture vidéo : le nouvel écran Kaleido 4 d'« E Ink » offre de nombreuses améliorations.

Ceux qui ne souhaitent pas seulement lire des textes sur leur liseuse peuvent se réjouir de l'arrivée de l'écran Kaleido 4. Son fabricant, E Ink, promet de nombreuses améliorations pour cette nouvelle génération par rapport aux écrans e-paper couleur actuels. Entre autres, la résolution reste désormais uniforme et ne diminue plus lors du passage du noir et blanc à la couleur.

Affichage couleur ou résolution réduite

Les écrans e-paper couleur permettent d'afficher des bandes dessinées sur les liseuses et sont généralement adaptés à la visualisation de PDF, de présentations de données ou de dessins. Avec Kaleido 4, E Ink souhaite accroître leur utilité et, par conséquent, leur diffusion.

Par exemple, la gamme de couleurs ou le volume de l'espace colorimétrique – «Color Gamut Volume» – devrait plus que doubler. Le fabricant annonce une nouvelle valeur de 40 000, sans toutefois préciser l'unité de mesure utilisée ni la méthode de calcul. Une comparaison directe avec les spécifications habituelles de l'espace colorimétrique n'est donc pas possible. En revanche, le nombre de couleurs affichables semble rester inchangé à 4096.

La structure schématique d'un écran Kaleido 4.

Source : E Ink

Auprès de Good E Reader, E Ink a confirmé une innovation importante qui n'apparaît pas dans son propre communiqué : contrairement aux versions précédentes, la résolution ne diminue plus de moitié lors du passage en mode couleur. Kaleido 4 devrait offrir une densité de pixels constante de 300 ppi.

De plus, le contraste de Kaleido 4 devrait augmenter de 50 pour cent et les zones blanches sans encre devraient être 15 pour cent plus lumineuses. Il y a également des progrès en matière de lecture vidéo : l'écran e-paper peut lire des vidéos jusqu'à 18 images par seconde (fps). C'est encore insuffisant pour le jeu vidéo, mais cela se rapproche des 24 fps habituels pour les films. Toutefois, Kaleido 4 ne sera pas encore adapté pour une soirée cinéma.

De nombreux nouveaux appareils avec Kaleido 4 attendus en 2027

La première liseuse équipée du nouvel écran devrait être la M10C II de Hanvon Technology, leader du marché en Chine, prévue pour décembre. Les premiers appareils d'autres fabricants tels que Kobo, Book, Onyx ou Bigme sont attendus au printemps 2027.

La Hanvon M10C II est la première liseuse équipée de Kaleido 4.

Source : Hanvon

Photo d’en-tête : Encre électronique

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