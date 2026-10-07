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Jumper : Le robot crabe de KingKong Technology est désormais en open source

Martin Jud Traduction : traduction automatique 7/10/2026

KingKong Technology a publié son robot crabe Jumper en tant que projet open source. Ce robot à 22 articulations peut sauter, saisir des objets et afficher des émotions sur deux écrans ronds.

Deux écrans ronds en guise d'yeux, un corps plat, quatre pattes robustes et deux pinces pour saisir des objets. Jumper ressemble à un jouet, mais il s'agit également d'un robot de recherche de l'entreprise chinoise KingKong Technology.

Le robot a été présenté dès juillet 2026 lors de la World Artificial Intelligence Conference à Shanghai. L'entreprise a désormais publié sur GitHub les plans de construction et le logiciel, incluant un environnement de simulation et d'entraînement. Cela permet aux développeurs, aux étudiants et aux amateurs de reproduire le robot et de concevoir leurs propres mouvements.

Ce que Jumper peut faire

Jumper possède 22 articulations, actionnées par autant de servomoteurs tactiles. Chacun de ces servomoteurs est issu d'un développement interne et contient deux encodeurs magnétiques, c'est-à-dire des capteurs qui mesurent la position exacte du moteur et de l'articulation. L'un est responsable de la position du moteur, l'autre de la position de l'articulation. Cette précision est nécessaire, car Jumper n'est pas seulement conçu pour marcher, mais aussi pour sauter.

Jumper en plein saut.

Source : KingKong Technology

La vitesse maximale est de 0,5 mètre par seconde et la capacité de préhension maximale est d'un kilogramme. La batterie dure environ deux heures et est remplaçable. La recharge s'effectue via USB-C jusqu'à 140 watts.

Jumper nettoie le sol.

Source : KingKong Technology

Pour percevoir son environnement, Jumper utilise un capteur de profondeur dToF avec 2268 points de mesure par image, une caméra de 5 mégapixels avec un champ de vision diagonal de 162 degrés, ainsi qu'une unité de mesure inertielle (IMU) à 6 axes. Le calcul est assuré par un Rockchip RK3576 doté de huit cœurs et d'une NPU fournissant 6 TOPS pour les tâches d'IA.

Jumper danse.

Source : KingKong Technology

Ce que l'Open Source signifie pour ce robot

Sur GitHub, on trouve non seulement la documentation matérielle incluant une nomenclature, mais aussi un kit d'outils IA. Il permet de créer de nouveaux mouvements, des designs de boîtiers et des scènes via des instructions en langage naturel. L'environnement d'entraînement est basé sur la simulation MuJoCo et l'algorithme d'apprentissage par renforcement PPO.

Jumper en crabe-chat.

Source : KingKong Technology

Une attention particulière est portée aux « skins », c'est-à-dire aux designs de boîtiers. Le dépôt de design contient déjà des modèles prêts à l'emploi, dont une « Honeybee », un « Lucky Cat » et une « Raphael Turtle ». Ceux qui conçoivent leurs propres designs peuvent les exporter sous forme de fichiers .skin. Il n'y a pratiquement aucune limite à la créativité.

Douce et fine, la petite abeille.

Source : KingKong Technology

Ceux qui développent leurs propres mouvements peuvent les exporter sous forme de paquets .app. Pour les scènes, il existe des fichiers .map.

Participer et gagner un robot crabe

KingKong Technology met en jeu 100 exemplaires du Jumper. Pour participer, il suffit de créer un mouvement, un design de boîtier ou une scène dans le logiciel de simulation et d'envoyer une vidéo d'écran. La Crab Robot Open Source Challenge est ouverte depuis le 30 septembre 2026.

Mais pour cela, il faut quelques Jumper.

Source : KingKong Technology

KingKong Technology n'a pas encore annoncé de prix pour le robot fini. Il n'est pas clair si et quand cette version sera commercialisée. L'entreprise est surtout connue pour ses encodeurs de servomoteurs magnétiques. Selon ses propres dires, sa part de marché pour ces composants destinés aux robots humanoïdes en Chine dépasse les 80 pour cent.

Photo d’en-tête : KingKong Technology

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