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«Jono» : Tous les joueurs partagent le même personnage

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 6/10/2026

Dans le jeu gratuit sur Steam « Jono », vous ne contrôlez le personnage que pendant une minute. Ensuite, le joueur suivant dans la file d'attente prend le relais. Ensemble, la communauté doit réussir à terminer un million de niveaux.

Le principe de «Jono» semble simple au premier abord, mais il change toute la dynamique de jeu. Vous contrôlez le personnage principal avec d'autres joueurs, chacun à son tour. Dès que c'est à votre tour, vous disposez de 60 secondes pour essayer de faire avancer Jono le plus loin possible dans la section actuelle du jeu de plateforme 2D. Ensuite, votre tour s'arrête et quelqu'un d'autre prend le relais. Si vous terminez une salle, elle reste terminée pour tout le monde. Si le héros éponyme meurt, seul le niveau actuel recommence depuis le début.

Derrière ce concept inhabituel se cache le studio indépendant Part Time Monkey. «Jono» est disponible gratuitement sur Steam depuis le 5 octobre. Pour l'instant, la communauté est encore petite : au moment de la rédaction de cet article, douze personnes sont dans le jeu. Selon SteamDB, c'est également le record actuel.

L'attente fait partie du principe de jeu

Ceux qui ne jouent pas suivent l'action en direct et peuvent échanger dans le chat mondial. Après l'écoulement des 60 secondes, la personne suivante reprend exactement là où Jono se trouve.

Le chat devient une aide de jeu : ici, un utilisateur explique à un débutant comment faire la queue.

Source : Part Time Monkey

Ensuite, vous pouvez vous remettre à la fin de la file d'attente. Le temps qu'il faudra avant votre prochain essai dépend directement du nombre de personnes participant simultanément. Avec la petite communauté actuelle, cela devrait aller vite. Si «Jono» attire beaucoup plus d'utilisateurs, l'attente sera proportionnellement plus longue.

Un million de salles jusqu'à l'objectif

Part Time Monkey a fixé un grand objectif à la communauté. Au total, un million de salles doivent être créées.

60 secondes peuvent devenir très courtes lorsque le chemin est rempli de pointes.

Source : Part Time Monkey

Le studio ne révèle pas encore ce qui se passera après la dernière section. Il n'y a pas non plus de détails sur la création de cet énorme nombre de niveaux. On ne sait pas, par exemple, s'ils sont construits à la main, générés de manière procédurale ou assemblés à partir d'éléments préfabriqués. Depuis la sortie, le développeur a déjà ajouté de nouveaux types de niveaux et de pièges.

Techniquement, «Jono» n'est pas exigeant. Pour le processeur ou la carte graphique, le développeur indique simplement «almost any». Donc : pas d'excuses, à vos claviers. Le jeu n'est actuellement disponible que pour Windows. La seule langue indiquée est l'anglais.

Photo d’en-tête : Singe à temps partiel

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