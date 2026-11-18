Nouveautés + tendances 7 0

Java4Shell : une faille Java critique menace principalement les banques et les grandes entreprises

Martin Jud Traduction : traduction automatique 18/11/2026

Une nouvelle faille dans Java alerte le monde de la cybersécurité. Bien que « Java4Shell » ne soit guère adapté aux attaques à grande échelle, il pourrait s'avérer dévastateur pour des attaques ciblées contre des banques et de grandes entreprises.

Une faille de sécurité critique dans l'environnement d'exécution Java (OpenJDK) alerte le monde de la cybersécurité. Elle porte le numéro CVE CVE-2026-114938 et est surnommée « Java4Shell », en référence à la tristement célèbre faille Log4Shell de 2021. Le « 4 » signifie ici « for », soit « Java for Shell ». Des chercheurs en sécurité de Calif ont découvert la faille et publié leurs conclusions le 17 novembre 2026. Les premiers correctifs sont apparus simultanément.

Ce qui s'est passé exactement

La vulnérabilité réside dans une fonction optimisée de décodage Base64 au sein de la machine virtuelle Java (JVM). Le Base64 est un procédé qui transforme des données quelconques en texte inoffensif afin qu'elles puissent être transmises facilement sur le Web. Cette fonction s'exécute sur les processeurs x86-64 prenant en charge l'extension du jeu d'instructions AVX-512-VBMI.

Si un attaquant envoie une entrée Base64 erronée avec un signe égal supplémentaire, la fonction effectue un calcul incorrect. Elle écrit 62 octets au-delà de la zone mémoire allouée et corrompt ce qui se trouve à côté. Un attaquant exploite cette corruption de mémoire pour manipuler des objets adjacents et exécuter son propre code.

Le point critique : de nombreuses applications Java traitent des données encodées en Base64, par exemple pour les en-têtes d'authentification HTTP, les jetons SAML ou les jetons CSRF, avant même de vérifier si un utilisateur est connecté.

Pourquoi cela touche autant de monde

Java est l'épine dorsale d'innombrables applications d'entreprise. Les chercheurs en sécurité de Calif ont démontré la faille dans plusieurs applications largement utilisées, notamment Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Keycloak, Jenkins, JFrog Artifactory et PingFederate. Dans toutes ces applications, une attaque sans authentification préalable (Pre-Auth) était possible. De plus, des systèmes comme Apache Kafka Broker, Apache Solr, Elasticsearch et les applications Spring-Boot sont concernés, bien que parfois avec des conditions différentes.

OpenJDK 17.0.6 et toutes les versions ultérieures sont vulnérables, y compris Java 21, 25 et 27. Les versions régulières de Java 8 et 11 sont épargnées. Cependant, l'Oracle Java SE 8 Enterprise Performance Pack commercial est vulnérable. Comme OpenJDK constitue la base de nombreuses distributions Java, cela affecte également Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Azul Zulu et Red Hat OpenJDK, à condition qu'ils fonctionnent sur le matériel vulnérable.

La restriction au matériel compatible AVX-512 n'est pas un obstacle pour les attaquants, mais un filtre. Les serveurs modernes dans les centres de données des banques et des grandes entreprises utilisent fréquemment des processeurs Intel Xeon à partir de la génération Ice Lake ou des processeurs AMD EPYC à partir de Zen 4.

Que faire maintenant

Seule une mise à jour vers une version corrigée d'OpenJDK ou de la distribution Java respective résout complètement le problème. Oracle et le projet OpenJDK ont publié les correctifs le 17 novembre 2026 dans une mise à jour de sécurité hors programme. Les versions corrigées pour Oracle Java SE se terminent par .1, soit 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 et 27.0.1.1. Amazon a déjà mis à jour ses builds Corretto. D'autres fournisseurs comme Red Hat travaillent encore sur les correctifs, selon The Hacker News.

Si vous n'êtes pas vous-même responsable des serveurs, demandez à votre hébergeur ou à votre fournisseur de logiciels si les mises à jour ont déjà été installées. Pour les systèmes qui ne peuvent pas être mis à jour immédiatement, les autorités de sécurité comme l'agence américaine de cybersécurité CISA et le Centre canadien pour la cybersécurité recommandent de les déconnecter du réseau ou d'en restreindre l'accès.

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) suisse met également en garde et conseille de vérifier et de mettre à jour les systèmes concernés sans délai. Un pare-feu d'application Web (WAF) bloque certaines attaques, mais ne couvre pas tous les vecteurs d'attaque. Comme mesure immédiate, Red Hat et Endor Labs recommandent le paramètre de démarrage JVM « -XX:-UseBASE64Intrinsics ». Il désactive uniquement le décodage Base64 accéléré par le matériel, et non les autres optimisations AVX-512.

Quelle est la gravité réelle ?

Java4Shell n'est pas PHP2Shell. Alors que PHP2Shell était un incendie de forêt menaçant de se propager sur la moitié d'Internet avec un exploit universel, Java4Shell est une arme de haute précision. Il n'existe pas d'exploit unique fonctionnant partout. Chaque attaque doit être adaptée à la cible spécifique et à sa disposition mémoire. Les chercheurs de Calif retiennent délibérément leurs codes d'attaque pour les applications concernées.

Cela rend la situation moins aiguë pour le marché de masse. Pour des cibles de grande valeur, elle peut toutefois être dévastatrice. Quiconque s'en prend à une banque ou à un grand système ERP calcule dès le départ l'utilisation du matériel AVX-512 et d'un exploit sur mesure.

Il n'est pas clair pour l'instant si des attaquants exploitent déjà la faille. Au moment de la publication de cet article, il n'y avait aucun rapport d'attaques actives dans la nature. Blackpoint Cyber n'a jusqu'à présent reproduit que des plantages et la lecture de mémoire. L'entreprise de sécurité Wiz a cependant réussi à créer un exploit fonctionnel à l'aide de l'IA, tout comme Calif. Le risque est réel, mais la situation n'a pas encore dégénéré. Le temps joue contre les systèmes non corrigés.

Photo d’en-tête : Banana Images / Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 7 personne(s)







