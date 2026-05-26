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Internet n'aime pas l'e-ferrari de Jony Ive

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/5/2026

L'ancien designer en chef d'Apple s'est attaqué à une voiture. Le résultat ne suscite pas la compréhension des fans.

Ferrari a dévoilé sa première voiture électrique https://www.ferrari.com/de-DE/auto/ferrari-luce. Le «Luce» laisse entrevoir ce à quoi aurait pu ressembler l'Apple Car, dont le développement a été arrêté en 2024 https://www.digitec.ch/de/page/ingestampft-apple-streicht-sein-auto-projekt-32000. La berline italienne a été conçue par l'ancien designer en chef de Cupertino, Jony Ive, et son studio LoveFrom. L'intérieur a été présenté par la marque traditionnelle en février dernier. Son look rappelle davantage les appareils Apple que les Ferrari classiques, ce qui a suscité la controverse.

L'extérieur ne devrait pas rassurer les traditionalistes. En effet, le look de la e-ferrari est... appelons cela «spécial».

Ferrari futuriste ou Prius Pro Max hors de prix ? Les avis sont partagés.

Source : Ferrari

La controverse était sans doute voulue. Ferrari semble avoir délibérément voulu innover avec la Luce. Le choix des représentants des médias qui ont déjà eu accès à la voiture va dans ce sens. Parmi eux, on remarque un grand nombre d'influenceurs tech. Cleo Abram a ainsi réalisé une interview exclusive avec Jony Ive et le chef designer de Ferrari Flavio Manzoni. Et Marques Brownlee a été le premier à publier une vidéo de prise en main.

Une berline de luxe rapide

Les performances sobres de la Luce se lisent à peu près comme on pourrait s'y attendre pour une Ferrari électrique : 1050 ch, 2,5 secondes de 0 à 100, une vitesse de pointe de 310 km/h. L'autonomie WLTP de 530 kilomètres est en revanche assez faible pour la batterie de 122 kWh. Il est tout de même possible de recharger jusqu'à 350 kW grâce au système 800 volts.

La première voiture de Jony Ive, avec ses cinq places, semble être une berline de luxe et non une voiture de sport agile. Le coffre de 597 litres et le poids de 2260 kilos sont plus proches de ceux d'une voiture du sud de l'Allemagne que de Maranello. Le véhicule, qui coûte 550 000 euros, mesure plus de cinq mètres de long et presque deux mètres de large (sans les rétroviseurs latéraux). Le concept n'est toutefois pas totalement nouveau, même chez Ferrari : la Purosangue, disponible depuis 2022, ressemble déjà plus à un SUV familial qu'à une voiture de course.

La première Ferrari à cinq places. Enfin, au moins avec cinq ceintures de sécurité.

Source : Ferrari

Si la première E-Ferrari sera un succès ? Jusqu'à présent, le jugement du public est accablant. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté de plus de 8 pour cent après la présentation. Dans les commentaires, la Luce est qualifiée de «Prius Pro Max», «Apple Magic Mouse Car» ou «Voiture-jouet sortie d'un œuf-surprise». Internet ne semble pas comprendre la vision de Jony Ive en matière de design. Peut-être la légende d'Apple aurait-elle mieux fait de rester dans le domaine des gadgets technologiques.

Est-ce qu'il faut aussi brancher le câble sur le dessous de la Luce?

Source : X / heshie

Est-ce qu'il faut aussi brancher le câble sur le dessous de la Luce? X / heshie

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