Intel présente les CPU de bureau Core Ultra 200S

La nouvelle série Core Ultra-200S d'Intel est conçue pour être efficace. Selon l'application, cela devrait permettre d'économiser jusqu'à 165 watts par rapport aux CPU précédents, à performances égales. La température du CPU est également réduite. Par ailleurs, il existe désormais un NPU.

Les processeurs de bureau d'Intel sont enfin dotés d'une NPU. Celle-ci effectue les calculs d'intelligence artificielle plus efficacement que le CPU. Et le reste du nouveau Core Ultra 200S, alias Arrow Lake, est également conçu pour être efficace. Cela signifie qu'en fin de compte, vous obtenez la même puissance que les CPU précédents pour beaucoup moins d'énergie. Il en résulte qu'en termes de performances, il n'est pas forcément intéressant de passer de la 14e génération aux nouvelles puces. Néanmoins, c'est la bonne voie à suivre, car AMD a depuis longtemps montré la voie en matière d'efficacité énergétique.

Au demeurant, Intel fait ses adieux à la marque "Core i" avec la sortie de ses nouveaux CPU. Cela tombe bien, car la conception actuelle de la puce devient également obsolète. Au lieu d'une seule puce monolithique, il y aura plusieurs petites tuiles, appelées par Intel

Aperçu et prix - Vente à partir du 24 octobre

Intel fait fabriquer ses nouvelles puces par TSMC, ce qui est une première pour ses processeurs de bureau. Trois modèles K overclockables seront disponibles à la vente le 24 octobre : Core Ultra 9 285K pour environ 600 dollars US, Core Ultra 7 265K pour environ 400 dollars US et Core Ultra 5 245K pour environ 300 dollars US. Il existe également une version KF de l'Ultra 7 et de l'Ultra 5, respectivement sans et avec GPU intégré désactivé.

Les versions KF n'ont pas d'iGPU.

Source : Intel

Dans le modèle haut de gamme Ultra-9, 24 cœurs sont utilisés. Huit d'entre eux sont des cœurs de performance avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 5,7 gigahertz. Le modèle haut de gamme précédent, l'i9-14900K (également 24 cœurs), atteignait 6 gigahertz. L'hyper-threading est de l'histoire ancienne par rapport aux processeurs Raptor Lake. Rien ne change au niveau du Smart Cache (L3), qui reste à 36 mégaoctets. En revanche, le cache L2 passe à 40 mégaoctets (le i9-14900K avait encore 32 mégaoctets).

La carte graphique XE-LPG Arc intégrée dispose de 4 cœurs, le NPU intégré pour la première fois devrait offrir des performances d'intelligence artificielle allant jusqu'à 13 TOPS. Comparée au CPU et à l'iGPU, la puce d'IA selon Intel obtient les résultats suivants sur Geekbench AI:

Selon le modèle d'apprentissage en profondeur, le CPU et l'iGPU actuels font mieux que le NPU. Il est néanmoins plus efficace et permet de réduire la charge de travail.

Source : Intel

Tout est conçu pour l'efficacité énergétique

Pour les tâches de bureau de base, les nouveaux processeurs devraient être deux fois moins gourmands en puissance que leurs prédécesseurs. En ce qui concerne le jeu, ils devraient économiser entre 50 et 150 watts par rapport au Raptor Lake, selon le titre. Dans des cas exceptionnels, comme "Warhammer : Space Marines 2", ce chiffre peut même atteindre 165 watts.

Consomme beaucoup moins d'énergie en jouant.

Source : Intel

Les framerates, respectivement les performances, n'ont guère changé avec le nouveau processeur phare, comme on peut le voir sur l'image suivante.

Le nouveau modèle haut de gamme offre à peu près les mêmes performances que son prédécesseur dans les jeux.

Source : Intel

De ce fait, le Ryzen 7 7800X3D d'AMD reste également le meilleur CPU de jeu. Cependant, les nouveaux processeurs Intel peuvent gagner un peu de terrain en dehors du jeu, par exemple pour les tâches de création de contenu, où la performance purement multi-cœur est requise.

La puissance purement multicœur devrait légèrement augmenter.

Source : Intel

L'impact des économies d'énergie sur la température du CPU est indiqué par Intel comme suit. Selon le jeu, celle-ci baisse jusqu'à 17 degrés Celsius par rapport à Raptor Lake.

Moins d'énergie, moins de chaleur.

Source : Intel

Des nouvelles cartes mères seront également disponibles à partir du 24 octobre

Les cartes mères actuelles avec socket 1700 ne sont malheureusement pas compatibles avec les nouveaux processeurs. Pour cela, il faut une nouvelle carte Z890 avec socket LGA-1851. Toutefois, les refroidisseurs peuvent être utilisés en raison de leurs dimensions identiques. De même, le support de la mémoire vive DDR4 est supprimé - la DDR5 est désormais un must.

Le nouveau chipset de la carte mère offre toujours 24 lanes PCIe 4.0 voies.

Source : Intel

En matière de PCI Express 4.0, le chipset 800 Series offre toujours 24 voies. A cela s'ajoutent jusqu'à huit SATA 3.0, dix USB 3.2, 14 USB 2.0 et quatre voies pour le SSD NVMe et le chipset Z890 (eSPI).

Pour la première fois, Thunderbolt 5 est disponible en option.

Source : Intel

En matière de connectivité, on trouve désormais en option Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et un port réseau de 2,5 gigabits. Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et un port réseau Gigabit sont garantis. Les nouvelles cartes mères seront commercialisées en même temps que les processeurs Arrow Lake et pourront également être achetées le 24 octobre.