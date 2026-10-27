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Instagram fait de l'ombre à YouTube : Meta teste des vidéos longues au format paysage

Debora Pape Traduction : traduction automatique 27/10/2026

Avec des vidéos pouvant durer jusqu'à 90 minutes et des liens ciblés via les Reels, Instagram tente de concurrencer YouTube, le leader du marché de la vidéo depuis de nombreuses années.

Avec des vidéos longues en format paysage et une nouvelle stratégie télévisuelle, Instagram se rapproche encore davantage du leader du marché, YouTube. La plateforme a longtemps été connue pour ses photos carrées et ses vidéos courtes en format portrait. Elle offre désormais, à titre d'essai, la possibilité à certains créateurs de contenu sélectionnés aux États-Unis de télécharger des vidéos allant jusqu'à 90 minutes en format paysage 16:9. L'application pour téléviseurs « Instagram for TV » est également de plus en plus mise en avant.

L'entreprise a annoncé cette nouvelle dans une vidéo sur sa propre plateforme. Bien que la vidéo ne soit plus accessible, plusieurs magazines, dont Variety, ont rapporté l'annonce. Ces nouvelles « Feature Videos » s'inspirent nettement plus des formats classiques de YouTube.

YouTube et Instagram continuent de se rapprocher

Pendant de nombreuses années, YouTube et Instagram ont coexisté sans trop se chevaucher : YouTube pour les vidéos longues en format paysage, et Instagram comme plateforme de médias sociaux pour les photos et les vidéos courtes. Ces dernières années, cependant, les services se sont rapprochés.

En 2018, Meta a lancé une application séparée appelée IGTV (« Instagram TV ») pour les vidéos longues. Cependant, IGTV a été un échec et a été abandonné en 2022. Depuis, il est possible de publier des vidéos allant jusqu'à 60 minutes directement dans le fil d'actualité Instagram. Inversement, YouTube a introduit en 2020 des vidéos courtes en format portrait spécialement recommandées (« Shorts »), qui ressemblent aux Reels d'Instagram. Les deux plateformes prennent en charge les diffusions en direct et disposent toutes deux d'une portée gigantesque avec environ deux à trois milliards d'utilisateurs mensuels, bien que la plateforme de vidéos courtes TikTok rattrape fortement son retard depuis les années 2020.

De nombreux créateurs publient déjà aujourd'hui des Reels courts comme aperçu de vidéos plus longues sur YouTube. Instagram sert souvent de moteur de portée pour des contenus qui sont ensuite consommés sur une plateforme concurrente. Instagram semble maintenant essayer de fidéliser davantage ses utilisateurs. Bientôt, il pourrait être possible pour d'autres producteurs de télécharger des vidéos au format long directement sur Instagram et d'y renvoyer via des Reels contenant jusqu'à huit courts extraits. Cela pourrait permettre à Instagram de retenir les utilisateurs plus longtemps sur la plateforme et de les inciter à consommer des podcasts, des interviews ou des vlogs directement dans l'application.

Selon Variety, Mosseri a déclaré dans l'annonce avoir toujours eu des réserves concernant les vidéos longues. En effet, celui qui regarde une vidéo longue ne partage ni ne « like » de contenu pendant ce temps. YouTube a pu renforcer sa position de leader incontesté sur le marché des vidéos longues générées par les utilisateurs en format paysage pendant plus d'une décennie.

Instagram sur le téléviseur

Meta semble vouloir changer cela. En décembre dernier, le groupe a annoncé l'application pour Smart TV Instagram for TV, ouvrant ainsi la voie pour porter les contenus de l'application, initialement optimisée pour les appareils mobiles, sur le grand écran du salon. Elle est disponible pour Amazon, Google, Samsung et désormais aussi pour Apple TV, comme le rapporte notamment « Variety ».

Instagram semble également vouloir développer sa fonction de direct. Au lieu d'afficher les diffusions en direct uniquement aux abonnés, elles devraient à l'avenir être également trouvables dans la section Reels. Ainsi, les diffusions en direct seront davantage intégrées dans l'algorithme de recommandation et pourront atteindre un public plus large.

Pas de partage des revenus publicitaires pour les créateurs de contenu sur Instagram

Il reste à voir à quel point les vidéos longues seront intéressantes pour les créateurs de contenu sur Instagram. Contrairement à YouTube, Instagram ne dispose pas jusqu'à présent d'un modèle de revenus publicitaires comparable pour les vidéos longues. Variety cite une déclaration selon laquelle l'entreprise examine des moyens permettant aux producteurs de gagner de l'argent « grâce aux marques et aux fans ». Des modèles de rémunération basés sur la performance sont également une option.

Photo d’en-tête : Shutterstock/gioele piccinini

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